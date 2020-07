La necesidad de acudir a las urnas el 12J

Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar han vuelto a insistir este viernes en la importancia de votar el próximo 12 de julio "porque está en juego la prosperidad de la CAV". Asimismo, Eh Bildu reprocha al PNV haber puesto en riesgo la salud de los trabajadores de Osakidetza, e Idoia Mendia apuesta por reforzar el sistema público de salud. Miren Gorrotxategi aboga por aumentar la deuda pública e Iturgaiz centra su dia de campaña en criticar la consejera Nekane Murga por su gestión de la pandemia.





PNV: "VOTAR PARA NO DEJAR EN MANOS DE OTROS EL FUTURO DE EUSKADI"

?? @urkulluLHK, en #Lekeitio: "Nos jugamos el futuro. Votar es mirar de frente a la realidad. No votar es dejar el #futuro en manos de otros. Votar es construir el País que queremos. No votar es desentenderse de los problemas".#EuskadiZutik #Saldremos #U12 #12J pic.twitter.com/oBDgGKeYSa — EAJ-PNV (@eajpnv) July 3, 2020

EH BILDU REPROCHA A URKULLU HABER PUESTO EN RIESGO LA ALUD DE TRABAJADORES DE OSAKIDETZA

.@MaddalenIriarte: «La justicia acaba de confirmar que usted puso en riesgo la salud de los trabajadores durante la pandemia».



¿Cuándo va a hacer AUTOCRÍTICA, señor Urkullu?

¿Cuándo piensa DAR EXPLICACIONES a los trabajadores?#PREST pic.twitter.com/sS6EFjyFNg — EH Bildu (@ehbildu) July 3, 2020

Gorrotxategi propone aumentar la deuda pública

El PNV no reconoce los recortes, pero sí que los hace. Lo que hay que hacer es invertir en la gente. No a la austeridad. #PodemosGobernar #GobernatzekoPrest pic.twitter.com/8UPT04xrEn — Miren Gorrotxategi (@MiGorrotxategi) July 3, 2020

Mendia apuesta por reforzar Osakidetza

La sanidad pública es política pura, que nadie pretenda engañar a los ciudadanos.



No es asistencia social.



NO es un derecho nacional.



¡Es un derecho social y esencial para la ciudadanía!#IdoiaLehendakari pic.twitter.com/4M5aVDJCyh — Idoia Mendia (@IdoiaMendia) July 3, 2020

Iturgaiz critica la gestión sanitaria de la pandemia

??? "Urkullu dice que se siente solo vasco y que no es español. Urkullu no puede ser el Lehendakari de todos los vascos porque desprecia a muchos vascos que estamos orgullosos de ser vascos y españoles"

?? @carlositurgaiz



???? #UnPlanParaElFuturo #VotaPPCs #12J #EleccionesVascas pic.twitter.com/BtpIKzdv2x — PP vasco + Cs (@PPmasCs) July 3, 2020

El lehendakari y candidato del PNV a la reelección,ha advertido a los vascos de que, si no van a votar el próximo 12 de julio, ", y ha insistido en que estas elecciones son "trascendentales" porquede la CAV.Además, frente a las críticas, ha reiterado que". "Desde el punto de vista sanitario, hemos aguantado el golpe, con nuestros propios recursos, con el sistema público de salud que hemos construido y fortalecido durante décadas", ha manifestado.Urkullu se ha comprometido además a seguir implementando una"Conseguir que sea viable un proyecto de vida autónomo e ilusionante para las personas jóvenes es el mejor indicador del acierto de un proyecto para el conjunto de la sociedad", ha añadido.Maddalen Iriarte, ha reprochado al lehendakari que su Gobierno haya "tal y como, según ha destacado, ha constatado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la situación de los sanitarios durante la crisis del coronavirus.Iriarte ha atribuido lo ocurrido a los ". Además, ha alertado de que, pese a los "discursos" del PNV en sentido contrario, esta es "la antesala de nuevas restricciones en la sanidad pública".La candidata a lehendakari de la coalición Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha anunciado su intención dede euros en el primer año de la próxima legislatura, en caso de que su formación logre formar un "con el PSE y EH Bildu.Gorrotxategi ha asegurado que "frente a la fiscalidad hecha a medida de los intereses de Confebask" y "frente a los recortes que el PNV no reconoce pero que hace", su coalición se propone "emitir deuda pública por valor de 4.000 millones de euros"."Es así como se encara la crisis: invirtiendo en la gente y no practicando la mal llamada política de austeridad que hacen las derechas", ha recalcado.La secretaria general del PSE-EE y candidata a Lehendakari, Idoia Mendia, ha afirmado que la salida a laprovocada por la pandemia del covid-19 , desde la solidaridad y desde la colaboración". "No tiene salida desde la confrontación y la inestabilidad. Tiene salida desde el voto socialista", ha aseverado.La candidata a la Lehendakaritza ha manifestado que la"."Que nadie pretenda engañar a los ciudadanos. No es asistencia social. No es un derecho nacional. `Es un derecho social y esencial de la ciudadanía!", ha manifestado.Por ello, ha señalado que el voto socialista es el voto para ", dar estabilidad a sus profesionales y conseguir que nadie quede desatendido, sobre todo nuestros mayores". "Es el modelo de futuro y de progreso. Los socialistas tenemos soluciones para conseguirlo y para eso pedimos el voto", ha agregado.Iturgaiz ha recordado la sentencia del TSJPV conocida este viernes que recoge que, y ha denunciado, además, que el Departamento de Salud, gestionado por Nekane Murga, "dio instrucciones para reutilizar las mascarillas y batas impermeables que eran de un solo uso".Por ello, ante la "gravedad" de esta sentencia, Iturgaiz ha exigido a Iñigo Urkullu el "cese Inmediato" de la consejera de Salud, y ha dicho entender los "gritos" de los sanitarios "cuando entraba en el Hospital de Cruces".