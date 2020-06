Iturgaiz propone una ley para desalojar a los "okupas" en 24 horas

El candidato de PP+Cs a lehendakari, Carlos Iturgaiz, ha planteado la necesidad de aprobar en Euskadi una ley que permita el desalojo de 'okupas' en menos de 24 horas y ha acusado al PNV de estar fomentando un efecto llamada" al "tolerar el asalto a la propiedad privada".



Iturgaiz ha tomado parte este lunes en un acto político en la plaza de Rekalde de Bilbao junto al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, el número dos de la lista por Bizkaia, Luis Gordillo, y la presidenta del PP en el Territorio, Raquel González.



En su intervención, Iturgaiz ha analizado el problema de la ocupación ilegal de viviendas y ha incidido en que las víctimas no son los 'okupas', sino los dueños de los pisos que no pueden entrar en sus casas".



"Es una tragedia, y lo más lamentable es que son las políticas de PSOE, Podemos y PNV quienes colocan como víctimas a los 'okupas', al no hacer nada por las verdaderas víctimas", ha acusado.



Tras considerar que "no hay que tolerar la ocupación" de viviendas como si fuera "una plaga bíblica", ha abogado así por terminar con ello en el País Vasco donde ya supone "un problema".



Para Iturgaiz, el PNV ha convertido Euskadi "en 'El Dorado' de los 'okupas' porque su permisividad supone un efecto llamada". "En el PP+Cs estamos por acabar con el efecto llamada porque es intolerable", ha señalado, para añadir que los jeltzales "toleran el asalto a la propiedad privada" dando a quien lo perpetra "patente de corso".



El candidato de la coalición ha lamentado además que ante los casos de ocupación habidos en Bilbao, Portugalete o Santurtzi hayan tenido que ser los propios vecinos quienes han "tratado de solucionar el problema".



"¿Dónde está la buena gestión del PNV en este caso? ¿Estos son los del partido del orden? La propiedad privada es síntoma y garantía de libertad y tenemos que frenar entre todos esta ola de ocupación", ha expresado.



Para solucionarlo, Iturgaiz ha propuesto la aprobación de una ley que permita el desalojo de quienes hayan ocupado un inmueble "en menos de 24 horas" y que implique asimismo una pena de cárcel de entre 1 y 3 años.





GARCÍA ALBIOL

?? Cuando hablamos de okupación ilegal se está confundiendo sobre quién es la víctima.



?? @Albiol_XG es tajante: "La víctima no es el okupa, es el propietario del inmueble y los vecinos del entorno que sufren las consecuencias" #UnPlanParaElFuturo pic.twitter.com/Fj9KFnyeZL — PP vasco + Cs (@PPmasCs) June 29, 2020

ERTZAINTZA

Por su parte, Xavier García Albiol ha defendido el "proyecto" que ofrece Carlos Iturgaiz para Euskadi y ha sostenido que el hecho de que tenga una "idea definida de lo que quiere para su tierra supone la mejor de las garantías".Tras asegurar que en Euskadi hay, pero que saben que eso "no significa tener renunciar a su país que es España", Albiol ha alertado del problema que representa en muchas ciudades como Badalona o Bilbao la ocupación ilegal de viviendas y el hecho de que se confunda "quién es la víctima"."La víctima no es el 'okupa' sinoy los vecinos del entorno. Pretender, como se hace desde PSOE y Podemos, situar el debate en un debate social, es un error profundo que nos lleva a que este problema se vaya enquistando", ha alertado.Según ha defendido, el problema de la ocupación de inmuebles "no se puede afrontar solo desde la vertiente de la política social". Tras reconocer que hay una parte de personas que tienen un problema social y se ven obligadas a ocupar una viviendas, ha advertido de que frente a este perfil de familias la respuesta de un ayuntamiento debe estar basada en políticas sociales"."Sin embargo, la mayoría de quienes ocupan viviendas no obedecen a esta tipología. La inmensa mayoría de 'okupas' no lo hacen por cuestión social o de necesidad sino pory porque se ha convertido en un negocio. Por ello, la respuesta en esas situaciones debe ser única y exclusivamente punitiva", ha argumentado.Por ello, ha instado a los gobiernos central y autonómicos a, ya que los ayuntamientos necesitan "recursos para poder actuar ante estas situaciones". "Y no me refiero a dinero, sino a permitir el desalojo exprés", ha sostenido, al tiempo que ha reclamado para ello la presentación de un proyecto de ley que dote de "instrumentos" a los consistorios.Por su parte, el número dos por Bizkaia, Luis Godillo (Cs), ha denunciado la ocupación de viviendas ocurridas en los últimos meses en distintos puntos del País Vasco y ha apostado porante estas situaciones."Está bien ser generosos, pero no puede ser que los ciudadanos hagan el trabajo a las instituciones. Llevan 40 años gobernando Euskadi y solo miran hacia otro lado mientras también han aumentado los robos y las agresiones sexuales", ha denunciado en referencia al PNV.Asimismo, ha responsabilizado a la gestión jeltzale de llevar a la Ertzaintza a una situación de "estrés, cansancio y desmotivación" y ha anunciado que el PP dotará al cuerpo deEn este sentido, según ha sostenido, gracias a PP+Cs los ascensos en la Policía autonómica "no serán por ser del PNV, sino por". "A partir de ahora, en la Ertzaintza habrá una verdadera carrera profesional y no una carrera política", ha finalizado.Por último, Raquel González ha señalado que el barrio de Rekalde es la imagen del Gobierno Vasco, "un barrio cony cero gestión" que sigue esperando la llegada de la línea cuatro de Metro así como una solución para el viaducto.