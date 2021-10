El Gobierno plantea cobrar 1 céntimo por cada kilómetro recorrido en autovía

Hace unos meses se dejó caer pero ahora parece que se ve más cerca: habrá que pagar por utilizar las autovías para así destinar ese dinero a su mantenimiento y que no lo sufraguen los impuestos de las personas que no las usan. En principio está previsto que el cobro comience en 2024, lo que queda por saber es cómo se realizará.

Según informa La Sexta, citando a fuentes del Gobierno, se plantea cobrar un céntimo, como mínimo, por cada kilómetro recorrido, con lo que un viaje entre Madrid y Barcelona, de 626 kilómetros, tendría un suplemento extra de 6,26 euros. Pero los detalles sobre precios y formas de pagarlos no se detallarán hasta finales de año. Y eso si es que hay acuerdo entre los socios de Gobierno, que todavía no lo hay y Unidas Podemos ya ha manifestado en varias ocasiones su oposición a esta medida, porque perjudicaría a clases bajas y medias y a profesionales del transporte. De hecho, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, asegura que "no hay acuerdo sobre esto y, por lo tanto, no va a pasar".

Esta propuesta llega después de que el 1 de septiembre terminara la concesión de varias autopistas en diferentes puntos de España y no fuera renovada, con lo que 550 kilómetros de autopista que eran de pago han pasado a ser gratuitos.