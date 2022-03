Las empresas del Puerto dicen que "han cumplido las exigencias" de los camioneros

Las empresas que sacan los contenedores del Puerto de Bilbao por carretera han pedido este lunes a los transportistas que vuelvan al trabajo después de la oferta realizada para aumentar los precios del servicio y cubrir la subida del diésel. "No tiene sentido que continúe la huelga porque se han cumplido todas sus exigencias", señalan estas empresas.

Una parte de los cerca de 1.000 transportistas autónomos del Puerto decidieron el pasado viernes a la tarde volver al trabajo y, en principio, este lunes debía retomarse la salida de mercancía general por parte de este colectivo (básicamente dedicado a productos para siderurgia). Esta mañana sin embargo se han producido encontronazos verbales con piquetes en las inmediaciones de la instalación portuaria que han desembocado en que una parte de ellos no hayan movido su camión, con lo que la situación sigue sin normalizarse.

Las empresas que mueven contenedores en el Puerto recuerdan en una nota que han ofrecido un incremento del 12% para cubrir la subida del carburante, cifra que se irá actualizando mes a mes, además de actualizaciones de precios en función del IPC. Además, las empresas indican que hay ayudas directas de 1.250 euros por camión, entre otras mejoras.

El Puerto de Bilbao sigue muy condicionado por la huelga de transportistas aunque sigue saliendo carga principalmente vía ferrocarril. Se busca sobre todo poder llevar por esta vía materias primas indispensables a las industrias vascas. Fuentes del Puerto señalan que la situación no es crítica y sigue habiendo espacio en las instalaciones portuarias para almacenar contenedores, aunque remarcan la importancia de que los transportistas vuelvan al trabajo cuanto antes para no paralizar la economía.





RECHAZO A LA OFERTA



No parece sin embargo que el conflicto en el puerto vizcaino vaya a resolverse pronto. Un representante de los transportistas indica a DEIA que a día de hoy "no hay ningún motivo" para desconvocar el paro en Bilbao, que incluso podría continuar aunque Plataforma ponga fin al mismo a nivel estatal.

"No cubrimos costes y no nos compensa trabajar. Desde hace más de diez años venimos sufriendo bajadas continuadas y estamos ahogados", señala este portavoz, que incide en que la oferta de las empresas de contenedores de Bilbao "viene hecha por el Gobierno, es variable y no es nada fijo". "Las empresas no están poniendo de su parte para llegar a un acuerdo", lamenta.