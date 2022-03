Euskadi cierra 2021 con un aumento del 3,4% en el coste laboral

El coste laboral en Euskadi alcanzó los 3.383 euros por trabajador y mes en el cuarto trimestre de 2021, lo que supone un 3,4% más que en los últimos tres meses del año anterior, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral hecha pública este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Euskadi es la comunidad con unos costes más elevados y, al igual que Madrid, supera en más de 400 euros la media estatal de 2.874 euros. Sin embargo, el incremento interanual experimentado en los costes laborales vascos fue inferior a la media del conjunto de regiones, del 4,4%.

MÁS HORAS TRABAJADAS



Según explica el INE, "este incremento se debe al mayor número de horas efectivamente trabajadas este trimestre", que, a su vez, es consecuencia de la disminución del número de horas no trabajadas debido a bajas por incapacidad laboral y, especialmente, de las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción o fuerza mayor (lo que incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por ERTE).

Dentro de los costes laborales, el coste salarial en Euskadi ascendió en el cuarto trimestre del pasado año a 2.535 euros por trabajador y mes, un 3,8% más en términos interanuales, frente al incremento del 5,1% de la media estatal. Por su parte, el resto de costes, con 847,2 euros por trabajador y mes, aumentaron un 2,2%, cuatro décimas menos que la media.

Por otro lado, en el cuarto trimestre de 2021, se registraron en Euskadi 2.761 vacantes, el 2,5% de las 109.085 contabilizadas en el Estado. El 91,8% de las empresas sin vacantes afirma que no necesita ningún trabajador más, mientras que un 5,7% alude al elevado coste de contratación y un 2,9% a otros motivos.