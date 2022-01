Iñaki Nubla: "Seguiremos cerca de las cooperativas para contribuir a la recuperación económica"

La Confederación de Cooperativas de Euskadi-KONFEKOOP agrupa hoy a 1.350 empresas cooperativas de todos los sectores económicos. Más de 60.000 personas trabajadoras y 1,4 millones de personas socias forman parte de este modelo económico donde el poder recae no en el capital, sino en las personas socias, en base a una persona un voto.

El director de KONFEKOOP, Iñaki Nubla Otaola, afirma que 2021 ha sido "un buen ejercicio" para la agrupación empresarial, reivindica una vez más la presencia en Lanbide y asegura que la confederación seguirá en este 2022 cerca de las empresas cooperativas para "apoyar, acompañar y contribuir a la recuperación económica".

¿Cuáles son las principales características de las cooperativas vascas?

Dos de las principales características son su densidad y diversidad. Densidad porque no hay pueblo en Euskadi donde no haya una cooperativa o una persona cooperativista. Diversidad porque entre nuestras cooperativas existen de todas las clases, es decir, agrarias y alimentarias, de consumo, de enseñanza, financieras, de trabajo asociado, de transportistas y vivienda, entre otras.

Otra de las características que más llama la atención a nivel internacional es la dimensión del cooperativismo de trabajo asociado. ¿Por qué?

En este modelo, la persona socia, además de ser propietaria y participar en el resultado y en la gestión, trabaja en la cooperativa. Esto prácticamente solo pasa en Euskadi, y es causa de estudio y peregrinación desde todas las partes del mundo. Anualmente nos visitan cientos de personas estudiosas y cooperativistas con el objetivo de comprobar in situ nuestra realidad. En KONFEKOOP, el 87% de las cooperativas son de trabajo asociado, mayoritariamente industria, construcción y servicios. Otra de las características de nuestro cooperativismo es que está muy centrado en el sector industrial. El 11% del empleo industrial en Euskadi es cooperativo.

Durante la pandemia hemos conocido muchos ejemplos de intercooperación que han contribuido a mantener empleos y a dar soluciones en momentos muy complicados. ¿Cree que ha sido una de las claves del modelo cooperativo durante la crisis sanitaria y económica?

Sin duda. La intercooperación entre las cooperativas, clave en estos momentos, es una característica intrínseca. Es conocido el alto grado por el que nuestras cooperativas cooperan entre ellas en aspectos horizontales y verticales. Aspectos horizontales como financiación, seguridad social o servicios comunes. También en aspectos verticales más orientados a optimizar una actividad por el incremento del volumen, el valor añadido y la profesionalización.

Propuesta de innovación del modelo cooperativista



La innovación representa un aspecto clave en el desarrollo de todos los modelos económicos.

¿Cómo afrontan la innovación las cooperativas?

El propio modelo cooperativo es un modelo de innovación social. El poder recae en las personas socias en base a una persona un voto y a diferencia de otros modelos, el capital no tiene carácter decisorio. Pero, además, las cooperativas vascas destacan por su propuesta firme hacia la innovación, que les hace ser muy competitivas. También destacaría su elevada dimensión empresarial, con una fuerte orientación al resultado y un grado muy importante de internacionalización. De hecho, no hay sector clave de la sociedad donde no haya una cooperativa. En el ámbito industrial, con cooperativas líderes en automoción, máquina herramienta, bienes de equipo, construcción, elevación, servicios empresariales, etc. O en el ámbito agrario y alimentario, de transporte, del consumo o distribución, crédito y seguros, conocimiento y enseñanza, vivienda, etc.

En momentos como este, ¿qué puede aportar el cooperativismo vasco?

Somos un modelo democrático, participativo, solidario, equitativo, igualitario y de ayuda mutua. En nuestro modelo es fundamental la redistribución de la riqueza. Una fuerte presencia cooperativa en algunas comarcas de Euskadi contribuye a un mayor nivel de renta de la zona y también a una reducción de las diferencias entre las rentas altas y las bajas. Igualmente, a la disminución del desempleo, e incluso a su desaparición.

¿Cómo ha sido el ejercicio 2021 para KONFEKOOP?

2021 ha sido un buen ejercicio para KONFEKOOP. Como organización hemos consolidado la reciente fusión de todos los sectores cooperativos en una única organización; se ha producido el cambio de director y la consolidación de la presidencia y del Consejo Rector. Además, se ha incrementado el censo de cooperativas, se han cumplido las actividades programadas, y desde el punto de vista económico el resultado es satisfactorio. En la parte negativa, destacar que la vieja reivindicación del Movimiento Cooperativo Vasco para estar en el órgano de gobierno de Lanbide continúa sin conseguirse.

¿Y los sectores que más están sufriendo?

Respecto a nuestras asociadas, los sectores que peor lo están pasando son hostelería, cultura, ocio y también los relacionados con utilización intensiva de energía o con las materias primas. Nuestro objetivo en 2022 es seguir cerca de las empresas cooperativas para apoyarlas y acompañarlas en todo lo que necesiten y contribuir a la recuperación económica. Como dice nuestro propósito, "trabajamos para que las empresas cooperativas sigan transformando tu mundo".

¿Para cuándo esperan la incorporación en Lanbide?

Esperamos que sea lo antes posible. KONFEKOOP viene solicitando desde al año 2010 que las cooperativas participen en el Consejo de Administración del Servicio Vasco de Empleo, habida cuenta del importante número de cooperativas y cooperativistas que representamos, así como por no sentirnos representados por las organizaciones empresariales ahí presentes. Creemos urgente estar en Lanbide porque es aquí donde se diseñan, aprueban y realizan aspectos tan importantes como la planificación y la formación para el empleo, medidas de promoción y colaboración con entes públicos y privados, entre otros muchos.