La reforma laboral de Díaz se olvida de Euskadi y aleja a PNV y EH Bildu

La reforma laboral auspiciada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y pactada con los sindicatos y la patronal estatal ha cosechado el rechazo de los partidos vascos, PNV y EH Bildu, que advierten que no la respaldarán en el Congreso mientras no se salvaguarde la especificidad de los convenios y las relaciones laborales en Euskadi, en el caso de los jeltzales, y que pretenden un enfoque más de izquierda, según EH Bildu.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, advirtió ayer que, "hoy por hoy", no apoyarán la reforma laboral acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez mientras no se solucione la prevalencia de los convenios autonómicos por encima de los estatales. Esteban recordó que llevan ya "unas cuantas semanas" hablando con el Gobierno, "pero no solo con el Gobierno, también la patronal conoce nuestra postura y también los sindicatos".

Desde el PNV entienden que hay "aspectos positivos" en la reforma laboral acordada, pero ha insistido en que, "desde el primer momento", el Gobierno "conoce de manera absolutamente clara y rotunda" que para la formación jeltzale es "fundamental preservar una dinámica propia, que ya existe de facto en Euskadi con respecto a las relaciones laborales, un marco propio".

En ese sentido, recordó que en Euskadi "no tenemos una misma dinámica sindical que en el resto del Estado y también las relaciones con el empresariado son diferentes". "Nosotros, lo que queremos es preservar eso y, por lo tanto, para el PNV es fundamental la relación de convenios y creemos que los convenios a nivel de comunidad autónoma deberían ser preferentes a los de nivel del Estado", ha insistido.

Esta postura, ha dicho, la conocen el gobierno, los sindicatos y la patronal y ha señalado que, "probablemente, quien más dificultades tenga para aceptarlo hoy por hoy sea la patronal, pero sin que esto esté solucionado nosotros no vamos a apoyar la reforma".

"Hoy por hoy, el PNV está en el no, porque no es que es un asunto que se nos ocurra ahora, es que llevamos mucho tiempo hablando de esto y ellos lo conocen y saben que esto era necesario", ha reiterado.

Esteban, que ha dicho desconocer "con quién va a sacar el Gobierno la propuesta adelante, ya se verá", ha repetido que el PNV, mientras no vean "solucionado" es problema de la prevalencia de los convenios autonómicos, "no podemos dar un apoyo a la reforma".

Enfoque de izquierda

Por su parte, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sostenía el viernes que su formación "trabajará conjuntamente" con ERC y, probablemente, también con otros partidos de izquierda para intentar "modificar", mediante enmiendas durante la tramitación en el Congreso, la nueva reforma laboral que, a su juicio, es fruto de "un mal acuerdo".

"Tremendamente decepcionada" está EH Bildu con el contenido del acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno central, la patronal CEOE y sindicatos de ámbito estatal, ha dicho este viernes Otegi en una rueda de prensa en San Sebastián en la que ha analizado en profundidad el consenso para reformar el marco laboral vigente.

En cambio, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, recién elegida presidenta del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, confía en que Bruselas dé su visto bueno al acuerdo alcanzado para la reforma laboral con patronal y sindicatos porque responde a los desequilibrios y anomalías que han caracterizado al mercado español y a las recomendaciones históricas de la UE. Calviño cree que el acuerdo "no tendría que tener ningún tipo de dificultad" para pasar el corte de Bruselas "porque responde a lo previsto en el Plan de Recuperación que ha tenido un apoyo unánime de la instituciones europeas".