El paro sube en Euskadi en enero hasta las 130.730 personas

El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo aumentó en enero respecto a diciembre en Euskadi en 1.490 personas, y se sitúa en 130.730 desempleados, un 1,15 % más.

Según los datos facilitados este martes por el Departamento vasco de Trabajo y Empleo, respecto a enero de 2020 el paro creció en Euskadi en 13.081 personas, es decir, que experimenta un aumento interanual del 11,12 %, por debajo de la media española del 21,84 %. En relación con febrero de 2020, justo antes del inicio de la crisis por la covid-19, se contabilizan en Euskadi 13.491 parados más.

En términos estadísticos, es el tercer menor ascenso registrado en los últimos quince años, porque enero suele ser un mes donde el paro aumenta, tanto antes de la crisis, como durante y después de la misma, según la citada fuente.

Por territorios, el incremento en Álava fue del 2,07 % (+449), para alcanzar los 22.176 parados; en Gipuzkoa de un 1,57 % (+542), hasta los 34.975; y en Bizkaia de un 0,85 % (+499), hasta los 73.579 parados.

En el saldo anual, el peor comportamiento también corresponde a Álava con un aumento relativo del 14,06 %, seguida de Gipuzkoa con un 12,51 % y de Bizkaia, con un 9,62 %.

El paro disminuyó en enero entre los hombres un 0,81 %, mientras que aumentó entre las mujeres un 2,80 %, si bien en la relación anual la subida del paro es notablemente superior entre los primeros (+13,42 %) que entre las segundas (+ 9,33%). A pesar de ello, el 55,31 % de las personas sin empleo son mujeres.

Por edades, la subida del paro ha sido más acusada entre los mayores de 55 años (+1,61 %) y entre los menores de 24 años (+1,53 %), aunque en los demás intervalos de edad el desempleo también ha aumentado en enero.

En el saldo interanual, destaca el incremento registrado en el sector comprendido ente los 16 y los 24 años (+29,37 %) y entre los mayores de 54 años, aunque con un aumento más moderado (6,56 %).

Por sectores, desciende el paro en el ámbito industrial, con 598 desempleados menos, y en la construcción, con una bajada de 120, aunque aumenta en los servicios (+2.012), en la agricultura (+40) y en el colectivo sin empleo anterior (+156).

En cuanto a los contratos registrados el pasado mes de enero, el número total ha ascendido a 59.318, de los cuales 5.273 fueron indefinidos y los 54.045 restantes temporales.

DATOS PREOCUPANTES PARA EL GOBIERNO VASCO



El viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegui, considera que el dato del paro sigue siendo preocupante, aunque sea habitual ese aumento en este mes y "aunque estadísticamente sea incluso el tercer enero de mejor comportamiento en 15 años, porque se trata de decenas de miles de personas a las que debemos buscarles una oportunidad".

No obstante, teniendo en cuenta que estamos viviendo la mayor crisis en ocho décadas y que enero es siempre un mes malo, "no se alcanzan los niveles de destrucción que se vieron en la crisis de hace una década". "Sin duda alguna, los ERTEs están siendo la herramienta más eficaz para proteger los puestos de trabajo mientras se mantengan los riesgos que provoca un factor totalmente externo, como es el coronavirus. Pero esos ERTEs son más que un muro de contención, son un compromiso neto por no destruir empleo al que los Gobiernos debemos corresponder", ha señalado.

Gurpegui se ha referido a los datos estructurales que persisten en el mercado laboral vasco, como la precariedad en la contratación y el paro de larga duración, así como otros directamente afectados por la pandemia, como la alta destrucción de empleo en la hostelería, pero se ha referido también al incremento del empleo en la construcción y en la industria. En este último caso, a pesar de las dificultades de determinadas empresas industriales, ha destacado el acuerdo con los agentes sociales para la recualificación y recolocación de estos trabajadores, "para aprovechar toda su experiencia y formación y reorientarles hacia esas empresas que apuntan a crecimiento".

ENERO DESTRUYE 218.953 EMPLEOS EN EL ESTADO



En el conjunto del Estado, el paro se incrementó en enero en 76.216 personas, rozando los cuatro millones de desempleados, una cifra que no se veía desde 2016, en un mes marcado por las nuevas restricciones ante la tercera ola de la pandemia.

Por regiones, el paro registrado en enero bajó algo en Galicia (3.603 personas) y Baleares (998 personas); mientras que subió en las demás comunidades, encabezadas por Andalucía, con 18.249 parados más; Catalunya, 10.470; y Comunidad Valenciana, 10.094.