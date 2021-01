BBVA emite 196.000 tarjetas Aqua en España en poco más de dos meses

Los clientes de BBVA han contratado 195.827 tarjetas Aqua en poco más de dos meses, lo que supone una media diaria de contratación de 4.166 tarjetas hasta finales de diciembre y desde que la entidad pusiera en marcha el 14 de octubre una de las tarjetas más seguras del mercado. Se trata de la primera tarjeta en España que no tiene impreso el número de la misma (PAN) ni la fecha de caducidad, y el código de verificación (CVV) es dinámico.

La seguridad se ha consolidado como uno de los atributos más valorados por los clientes. En este sentido, para desarrollar este nuevo proyecto, BBVA llevó a cabo un estudio basado en entrevistas con 1.000 clientes en el Estado sobre el uso de las tarjetas y de la banca digital. La conclusión es que la seguridad, la planificación y el control de gastos y productos, así como la posibilidad de realizar gran número de operaciones a través del móvil, son lo más apreciado.

Aqua ofrece respuesta a todas estas demandas. "Está tarjeta está especialmente pensada para los clientes que utilicen principalmente los canales digitales, ya que es especialmente segura para compras on line. No tener un CVV fijo añade un plus de seguridad a las operaciones y ofrece al cliente la tranquilidad de que si la pierde, no podrán hacer uso de ella al no llevar impreso ni dicho CVV, ni el número ni la fecha de caducidad", explica Jorge Moreno, director de Soluciones Digitales de Pagos de BBVA.

Las tarjetas Aqua más demandadas por los clientes son las de débito, con un total de 104.686 plásticos emitidos desde que se lanzó este producto al mercado en octubre. A continuación se sitúan las de crédito, con 85.623 tarjetas emitidas, y las de prepago, con 5.518 solicitudes tramitadas. En conjunto, suman 195.827 tarjetas, que sitúan la media diaria de contratación en 4.166 tarjetas. "Todo un récord", según BBVA.

Experiencia de pago renovada



Junto al lanzamiento de esta tarjeta, BBVA renovó toda la experiencia de pago en su app para facilitar al cliente la gestión de sus gastos, y ordenar los servicios que ofrece en función de su uso. Entre las principales novedades se encuentra, además, la posibilidad de subir los tickets de compra a la propia app para almacenarlos, como si de una nube se tratara.

De este modo, el cliente dispone de toda la información sobre sus operaciones en un mismo sitio. Desde la puesta en marcha de esta funcionalidad, el 17 de diciembre, los clientes han subido a la app 5.000 tickets de compra. Esta opción está habilitada para todas las tarjetas que el cliente tenga contratadas.

BBVA se ha volcado en ofrecer un producto que cumple con todas las demandas de los clientes, ya que refuerza la seguridad, ofrece la posibilidad de elegir el modo de pago que mejor se adapta a las necesidades del cliente y puede controlar todos los movimientos y gastos a través de la app.

Asimismo, la citada tarjeta, que se emite en plástico reciclado, permite el pago con el móvil en comercios físicos aumentando las posibilidades de operar con este nuevo producto.

Los pagos por Bizum en comercios clientes del banco crecen un 72% en el tercer trimestre de 2020



Cada vez más autónomos y pequeños negocios en España optan por soluciones de cobro digitales para facilitar el pago on line e incrementar las ventas a distancia. En el segundo y tercer trimestre de 2020, las compras con Bizum en los comercios clientes de BBVA crecieron más de un 70% respecto al trimestre anterior y se han multiplicado por 12 respecto al cierre de 2019. Además, el número de negocios que ha realizado cobros a través de este método de pago se ha multiplicado por nueve.



En un momento de incertidumbre como el actual, debido a las normativas para combatir el covid-19, estas cifras ponen de manifiesto cómo las soluciones digitales que BBVA ofrece a los clientes empresariales en España contribuyen a impulsar las ventas a distancia, además de facilitar el cobro en los comercios on line.



Además del incremento de la facturación a través de Bizum, servicio disponible para los clientes empresariales de BBVA desde mayo de 2019, también han crecido las operaciones realizadas por comercios de BBVA a través de Paygold. Esta herramienta no requiere de desarrollos informáticos ni de tienda virtual, y permite enviar un SMS o correo electrónico con un enlace al comprador para que este finalice el proceso de compra en su teléfono móvil u ordenador. En concreto, el uso de esta solución ha crecido de forma notable hasta alcanzar en el tercer trimestre de 2020 cerca de 35.000 transacciones. En los diez primeros meses del año se han contabilizado en torno a 1.000 altas, lo que supone un incremento del 160% respecto a cierre de 2019.



De forma paralela, en los últimos nueve meses se ha registrado un incremento en la contratación de Terminales de Punto de Venta Virtuales (TPVS) que ha rozado casi el 40% interanual.

Todo ello permite afirmar a la entidad que "en un contexto como el actual, la venta a distancia se ha convertido en una alternativa para mantener la generación de ingresos y facilitar la supervivencia de los negocios".

Ciclos formativos para autónomos y pymes



Tras la irrupción de la pandemia, y con el objetivo de ayudar a los pequeños y medianos comercios, BBVA ha puesto en marcha una serie de programas formativos para contribuir a que los negocios incrementen sus ventas a distancia. Cómo vender con una campaña digital€ en Navidad ha sido el tercer ciclo impulsado por el banco tras el éxito de Cómo vender a distancia en una semana y Cómo vender en redes sociales en una semana. Iniciativas con las que la entidad ha querido estar cerca de sus clientes para acompañarles en los primeros pasos y empezar a vender on line con efectividad.



Casi el 100% de los asistentes de las dos primeras webinars, en torno a 1.000, recomiendan esta formación, que está disponible en la web de BBVA en el apartado Finanzas de un vistazo.



Desde que los dos primeros programas formativos se alojasen en la web de BBVA se han registrado más de 15.500 visitas.