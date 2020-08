Calviño abre la puerta a prolongar los ERTE más allá de septiembre

Madrid – La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, dejó ayer la puerta abierta a que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se amplíen más allá del 30 de septiembre para los sectores más afectados por la pandemia. Así lo afirmó en declaraciones a Antena 3, donde Calviño recordó que la recuperación no está afectando por igual a todos los sectores económicos, y añadió que ahora hay que pensar si a partir de septiembre se continúa con los ERTE en aquellas actividades más afectadas y si estos deben transformarse desde el instrumento de choque que son ahora a una oportunidad para que los trabajadores reciban formación y se recualifiquen, en línea con lo que hace Alemania, país que acaba de prorrogar los ERTE hasta finales de 2021.

La vicepresidenta subrayó que las primeras medidas que se tomaron para apoyar a las empresas durante la pandemia fueron de créditos y liquidez y que, de cara al otoño, se han puesto en marcha medidas más orientadas a la solvencia. Asimismo, destacó que los ERTE han sido un mecanismo "muy útil" tanto en la fase más dura de la pandemia como en la fase actual", e indicó que tres de cada cuatro trabajadores que estaban en ERTE ya se han reincorporado al mercado laboral. En cuanto a si se están pagando los ERTE, la ministra de Asuntos Económicos dijo que se está haciendo un enorme esfuerzo y que el objetivo es que "todo el mundo" que tiene derecho a ellos "los cobre".

En cualquier caso, subrayó que el sector turístico fue el primer sector más afectado por la crisis sanitaria, por lo que el Gobierno lo ha protegido "desde el primer momento". Y en este sentido consideró que el sector turístico y alguna parte de la hostelería y la restauración serán los que tengan más dificultades en la segunda mitad del año.

Asimismo, Calviño destacó el esfuerzo que se ha hecho durante la pandemia para apoyar a familias, autónomos y empresas a través de una serie de medidas con un "altísimo coste fiscal". De hecho, recordó que España tendrá que emitir este año 100.000 millones de euros de deuda adicional. En todo caso, puntualizó que es una "obsesión" del Gobierno evitar daños estructurales en la economía. "La prioridad en la recuperación económica y del empleo, después, será reducir el déficit", remarcó.

Calviño también consideró prioritario conseguir unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), puesto que los actuales prorrogados no tienen nada que ver con la situación actual. En este sentido, apeló al apoyo de todas las formaciones políticas. "Es vital actuar todos juntos; no podemos seguir con unos presupuestos que no corresponden a esta época, tienen que permitir ejecutar las ayudas europeas", advirtió.

La reactivación, en marcha La vicepresidenta tercera aseguró también ayer que los indicadores macroeconómicos diarios y más recientes apuntan a que la "reactivación está en marcha", aunque la recuperación sea "irregular" y no afecte a todos los sectores económicos por igual. "La pandemia causó una caída intensa pero temporal" del PIB, dijo, que se fue recuperando una vez terminó el periodo de hibernación de la economía española. "Hemos tenido una evolución muy negativa durante el segundo trimestre, pero cuando miramos los indicadores diarios y más recientes vemos que la reactivación está en marcha. Desde que terminó el periodo de hibernación, la economía española se ha ido recuperando; es una recuperación irregular, por sectores, pero esa forma de V asimétrica es lo que se está produciendo", explicó.