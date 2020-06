En la rampa de salida de la descarbonización

BILBAO – Corren tiempos difíciles para la actividad económica, pero Ingeteam se encuentra en el sitio justo en el momento adecuado. Ingeteam trabaja desde hace 20 años en el campo de la descarbonización en sus diferentes vertientes. Ahora, cuando el camino hacia una Europa más verde se refuerza y el Plan de Reconstrucción planteado por Bruselas pasa en gran medida por las inversiones en un modelo económico más limpio, la compañía vizcaina tiene un futuro muy favorable.

Por un lado, está la apuesta de Ingeteam por la energía renovable, donde es un partner destacado de otro compañía vasca, Iberdrola. Un ecosistema clave en el avance hacia un modelo económico más limpio, ya que tres de cada cuatro toneladas de CO2 se generan en la producción de energía. El posicionamiento de la compañía vasca en el segmento de electrificación del transporte, con especial protagonismo en el sector ferroviario –uno de sus puntos fuertes– y marítimo.

Además también opera en el campo de la recuperación de energía de los trenes o en el almacenamiento de baterías de ion de litio en grandes embalses a través de sistema de generación reversible de electricidad. "Son temáticas alineadas con los planes de la Unión Europea y las actuaciones necesarias para descarbonizar el planeta", afirma Alberto Guerrero.

La división de conversores y automatización eléctrica es la que maneja la visión tecnológica "a más largo plazo" del grupo. Además de la planta de Ortuella, ocupa tres edificios, en los que se ubican un laboratorio de I+D y dos de electrónica de potencia, en el Parque Tecnológico de Zamudio. Otra pata, también en Parke Bizkaia, es un laboratorio de investigación de industria 4.0, ciberseguridad y protección de red eléctrica. La fábrica de Ortuella es el brazo productivo de esas dinámicas.

Además, la división que dirige Alberto Guerrero tiene parte de su corazón tecnológico en el polígono Sarriguren de Iruñea y una planta de fabricación de maquinaria eléctrica y generadores en Beasain. Las plantas de India y Brasil completan un esquema productivo que da empleo a 650 personas.

"Europa lo tiene claro a nivel político. El objetivo es que en 2050 el consumo de energía sea 100% renovable. Se está potenciando el transporte eléctrico y a nivel marítimo los sistemas tienen que ser cada vez más limpios. Es una tarea que se frena un poco por esta situación pero que no deja de tener que hacerse, porque si no el planeta no va ir a buen término. Hay que darle al pedal", subraya el CET de Ingeteam.

El "frenazo" del coronavirus no ha cortado en seco el camino hacia una economía más verde y la compañía vasca ha seguido avanzando, tanto en producción como en investigación, gracias a la "implicación espectacular" de la plantilla desde su casa y en los centros de trabajo.