Urriza y Zubiri, campeones del Sagardoaren Txapelketa

"No nos tenemos que obsesionar con Urriza. Ansa II demostró el año pasado jugando cinco finales que está ahí cerca de su nivel. Creo que puede jugar de tú a tú a Javier. Una clave puede ser jugar un poco más que Zubiri. Imanol estará cerca de Urriza. La semifinal fue el ejemplo: Zubiri realizó un partidazo y fue atrás donde hicieron daño, lo que demuestra que ahí tendré suficiente trabajo. Si Ansa mete ritmo y yo aguanto quitando el saque a Urriza, tendremos opciones de ganar", desgranó Aritz Juanenea en los prolegómenos de la final del Sagardoaren Txapelketa de remonte profesional. El zaguero, representante de la sidrería Setién, no quería poner el foco en el delantero navarro, el pelotari que marca las diferencias en los cuadros alegres. Un gigante hambriento. Por delante: una cita por una txapela deliciosa, salpimentada por el tránsito por el programa de ETB-1 Erremontari, que ha cosechado unas buenas dosis de audiencia –3,8% de share en las semifinales de la pasada semana–. Imanol Ansa, a su vez, después de varias derrotas, esperaba su primera txapela. No pudo ser.

Pues bien, Javier Urriza, el delantero con el que no hay que "obsesionarse", con el que hay que debatir de "tú a tú", fue el mejor del partido y el principal responsable de que el entorchado recalara en el bando de Larre Gain. Serio. Rocoso. Un buen pelotazo al rebote del iruindarra puso el punto final a un debate intenso en el Galarreta de Hernani, que disfrutó de un llenazo. 1.200 espectadores se deleitaron con una cita que tuvo de todo.

En una primera mitad emocionante, con muchas igualadas, Ansa II y Juanenea llegaron al 18-19 en ventaja. Urriza desniveló después. Es el factor diferencial. Los de Larre Gain se colocaron a apenas un palmo de la lana (29-26). Fue entonces cuando Imanol y Aritz, que hizo un partidazo, apretaron el luminoso y estalló el Galarreta de tensión: 29-28. En ese instante clave, Urriza resolvió el entuerto con un rebote. 30-28. 18 tantos y dos errores. Mucha tela. Por algo se llevó el trofeo al mejor del campeonato y al mejor de la final.