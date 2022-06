El Grand Slam de Markina abre una nueva vía

Markina se asoma a una cantera. Markina es una cantera. Desde Markina se exporta mármol negro a todos los rincones del planeta. Desde Markina se exportaron puntistas a todos los rincones del planeta. Markina es un lugar especial: de raíz, de viaje, de idas y vueltas, de recorridos históricos sin moverse de una sola baldosa. En Markina se une la leyenda y la realidad y se trenza con el mimbre de un destino desconocido pero ilusionante. Siempre viaja hacia delante. No hay otra dirección en el GPS.

En Markina ocurre que La Universidad es un frontón largo sobre el que se escriben doctorados sobre la vida y la complicidad. También sobre pelota en una de las escuelas con el alma más viva de todo Euskadi. Se estudia el deporte, mas también todo lo que la rodea. Se habla inglés y euskera.

Se cuentan historias de cómo los locales hicieron carrera en América y regresaron con coches anchos e imponentes, de los que conocieron el Palacio de los Gritos de La Habana en todo su esplendor, de los puntistas que viajaron a Sevilla, Zaragoza o Madrid para sacarse las castañas del fuego, de los que vivieron las huelgas en Florida más tarde y de los que vivieron el cierre de Dania con lágrimas pero con esperanza hace unos meses.



TRES PUNTISTAS LOCALES EN LIZA

Jon Zabala –campeón del Winter Series–, Jokin Arbe –campeón Individual de 2021– y Eñaut Salegi –debuta en un Grand Slam en Euskadi tras su paso por Dania– se asoman a la cantera Ugartetxe de mármol, un frontón natural, con el orgullo de un pueblo. Serán los representantes markinarras en el Grand Slam del municipio, segunda prueba del Jai Alai World Tour tras el de Donostia, que finaliza el sábado en el Carmelo Balda con la final entre Aritz Erkiaga-Lekerika y Barandika-Etcheto, a partir de las 17.00 horas.

Markina duplica el número de festivales para abrirse paso a una nueva realidad, aquella del ocaso en los Estados Unidos y el amanecer en Euskadi. Se pasa de las tres funciones –dos semifinales y final– a seis.



SEIS PAREJAS EQUILIBRADAS

De este modo, Aritz Erkiaga-Zabala, Olharan-Etcheto y Arbe-Lekerika pugnan en el Grupo A, mientras que Goikoetxea-Salegi, Beaskoetxea-López y Barandika-Del Río actuan en el B. Ambas ramas pugnarán entre ellas en liguilla para llegar a las semifinales, previstas para los sábados 2 y el 9 de julio (20.00 horas). La final se celebrará el 16 de julio, día del Carmen, a partir de las 20.30 (ETB-1, en directo).



"FORMATO ATRACTIVO"

"La liguilla es mejor para los pelotaris y para los aficionados. Será muy complicado llegar lejos", apunta Diego Beaskoetxea, uno de los veteranos del Circuito, quien admite que "me estoy encontrando bien, pero me falta dar ese último paso para alcanzar las finales. Espero lograrlo en Markina".

No obstante, el gernikarra revela que "el aficionado puede ser diferente al de Hondarribia e Iparralde. Suelen ser expelotaris o gente que ha visto a las leyendas de la cesta. Tal vez es más exigente, pero al pelotari le pone eso".

El local Jokin Arbe, por su parte, explica que "es buena señal estar entre los seis mejores. He preparado el Grand Slam a conciencia. Físicamente me siento muy bien". Para un markinarra, no obstante, siempre está marcado el 16 de julio en el calendario: "Es mi objetivo y daré todo lo que tengo por llegar a la final".



OTRA VUELTA DE TUERCA

El público siempre responde, aunque esperan una vuelta de tuerca. En la solemne plaza markinarra se ampliará la experiencia con un espectáculo made in Gernika. Esto es: música, speaker y buena cesta. El objetivo: "Enganchar a nuevos espectadores sin olvidarnos del público tradicional", cuentan desde las promotoras que explotan el Circuito vasco. Markina es cantera. Markina es Jai Alai. "Creemos que puede funcionar. Hemos podido comprobar en las funciones de Gernika que hay una gran cantidad de aficionados de Lea Artibai que se desplazan. El propio municipio demandaba un Grand Slam similar. Es una gran apuesta por parte del Ayuntamiento y la escuela de pelota. Esperamos que el público responda", desgranan.

Las hostilidades comienzan este domingo –las otras cinco carteleras serán siempre en sábado y en horario vespertino– con una declaración de intenciones: matinèe (12.00 horas). Los rectores del Jai Alai World Tour apuestan por un horario novedoso para inocular el virus de un show "más atractivo y festivo para el nuevo público".