El Jai Alai World Tour coge el testigo del tsunami del Winter Series

"No sé si es una ola o un tsunami", dice Imanol López. El pasado se despliega en el retrovisor de la cesta punta y exige cierta dosis de prudencia. Es cierto que el Jai Alai Winter Series de Gernika ha supuesto un "éxito inesperado", según recitan algunos entes organizadores, pero se trata del fruto al trabajo bien hecho a raíz del estreno del Jai Alai World Tour en 2014. A partir de entonces, se pautaron distintos diagnósticos: el coma, el pase a planta, la estabilización del paciente€ Es preciso no precipitarse.

Aun así, el Consejo Mundial de Pelota Vasca confecciona un circuito vasco que toma el testigo de la competición invernal y que apunta al proyecto más ambicioso tras ocho ediciones. Y es que, tal y como han presentado este miércoles las instituciones en el Itsasmuseum de Bilbao, el calendario se amplía desde mediados de mayo hasta diciembre. "Queremos mantener a la gente enganchada y subirnos a la ola de Gernika, que ha sido un fenómeno", concretan desde el ente.

A los ya confirmados Grand Slams de Gernika –que se celebra desde el 23 de julio hasta el 16 de agosto en un total de cinco festivales– y Hondarribia –del 15 de julio al 1 de octubre en un total de doce festivales– hay que sumar dos competiciones de igual calado en Donostia y Markina-Xemein. El Carmelo Balda, de hecho, será el que abra las hostilidades del 14 de mayo al 11 de junio y toma el testigo La Uni markinarra con cinco funciones, desde el 18 de junio al 16 de julio. ETB televisará tres compromisos de Hondarribia y Gernika y dos de Markina y Donostia.

Tras la cita del Jostaldi, la última en disputarse, se abre una fase final en la que tomarán parte los cuatro mejores delanteros y zagueros del circuito vasco. Aún no han trascendido ni las fechas ni el escenario. "En esa 'final four' estarán presentes los ganadores de los Grand Slams. En caso de que alguno repita, tendremos en cuenta a los mejores clasificados en segundo lugar", reflexiona Mikel Egiguren, responsable de la empresa Jai Alive, que forma la UTE que gestiona el Jai Alai World Tour con Gernika Jai Alai. El formato será de dos semifinales y una gran final que coronará a los campeones.

Todos los festivales tendrán un 'estilo Gernika'. Se aderezará el tremendo espectáculo deportivo con música, gastronomía y ambiente.



INDIVIDUAL Y NUEVAS INCORPORACIONES

Asimismo, el Consejo Mundial repite el Individual en Berriatua por cuarto año consecutivo. El viernes 2 de diciembre comenzará la actividad en el coqueto Mendibarren con un formato similar al del exitoso 2021. En total, serán catorce los puntistas que se fajarán en busca de la txapela de Aritz Erkiaga, actual campeón. La final se celebrará el 30 de diciembre

Si bien las fechas de los "torneos grandes" ya están fijadas, desde la organización del Jai Alai World Tour se espera añadir nuevas en localidades con gran tradición puntista que realcen el circuito. "Estamos trabajando para organizar funciones en Euskadi y fuera", desgrana Egiguren. Incluso, se baraja la posibilidad de viajar a América.



OCHO PUNTISTAS FIJOS

"En total participarán unos 16 o 18 pelotaris", adelanta Mikel Egiguren. Sin embargo, desde la dirección técnica ya hay ocho elegidos que serán de la partida en todos los Grand Slams. Aritz Erkiaga –reciente campeón en el Winter Series e inmerso una campaña brillante–, Iñaki Osa Goikoetxea, Diego Beaskoetxea –en el que puede ser su último baile– y Jean Olharan son los delanteros seleccionados, mientras que en la zaga serán titulares Imanol López, Unai Lekerika, Nicolas Etcheto y Jon Zabala –campeón del Winter Series–. "Jon se ha ganado el puesto", disecciona el dirigente donostiarra, quien no olvida a Erik Mendizabal. "Está actualmente trabajando en Estados Unidos y es uno de los puntistas más importantes del mundo. Estamos intentando que venga en verano", especifica el donostiarra.

El resto de plazas se repartirán entre "pelotaris que están haciendo muchos méritos para estar aquí". No ha sido fácil la selección. Hay calidad y cantidad. "Hemos valorado los que creemos que son los mejores. No es fácil tomar este tipo de decisiones. Las demás plazas las seleccionaremos según estados de forma", remacha Egiguren.



EL CASO DE JON ZABALA

Jon Zabala se estrena como titular en el Jai Alai World Tour y confiesa que "estoy muy contento". "Nunca creí que iba a llegar hasta aquí. Tengo que seguir trabajando con los pies en el suelo. Hace un par de años no pensaba que iba a alcanzar este nivel, aunque estaba trabajando para ello", desbroza el zaguero de Markina, quien recita que "he pasado ciertos nervios al estar en este lugar. Voy a intentar no defraudar a la familia y a los amigos. Seguiré con la misma ilusión y la misma tranquilidad. Mi reto es la fase final".

Por otro lado, el vizcaino valora que "durante años se está trabajando muy bien en Gernika y Hondarribia. Poco a poco hemos conseguido alargar el circuito". "Una competición tan larga aporta tranquilidad al pelotari. Así te puedes preparar mejor el trabajo físico, técnico y la alimentación. Ya no hay excusas", admite.