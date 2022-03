José Javier Zabaleta: "Siempre soy exigente conmigo mismo"

José Javier Zabaleta es una estrella en el panorama manista. De sus manos nacen tempestades. El zaguero de Etxarren es un tipo dotado para el bombardeo, pero también para el aliento largo y el esfuerzo del maratoniano. Con tres txapelas del Campeonato de Parejas –es el zaguero campeón en curso– es el pelotari en activo con más entorchados de la modalidad.

Sin embargo, se encuentra en una situación complicada: la derrota del domingo de Elezkano II-Zabaleta en el frontón Bizkaia de Bilbao ante Altuna III-Martija por 22-15 en la jornada inaugural de la liguilla de semifinales convierte la cita de este domingo en el Astelena de Eibar en un encuentro vital.

La derrota no se negocia, pues abre el camino al abismo según lo que suceda el sábado en el Labrit entre Irribarria-Rezusta y Altuna III-Martija. ¿Elezkano II-Zabaleta o Laso-Imaz? ¿Laso-Imaz o Elezkano II-Zabaleta? Caer supondría estar con pie y medio fuera de la final prevista para el 3 de abril en el frontón Bizkaia. A vida o muerte.



"ME HE QUEDADO A GUSTO CON CUATRO O CINCO PARTIDOS"

En esa tesitura, Zabaleta reflexiona: "Siempre soy exigente conmigo mismo. Me he quedado a gusto con cuatro o cinco partidos de los quince que llevamos de campeonato". Y es que, aunque reconoce que la mano derecha se encuentra en perfecto estado de revista, el pegador de Etxarren es consciente de que no ha gozado como en otras ocasiones. Cuestión capital para sus aspiraciones como combinación, puesto que abre huecos inmensos con su principal ariete: "Si gozas, quitas pelota, arrimas, alejas al rival y andas menos".

"La derecha está bien, pero se ha visto que no he gozado en muchos partidos hasta ahora. Espero ir para arriba. Es cuestión de rachas. Hay en momentos que estás cómodo y otros en los que menos. La confianza volverá", especifica el navarro.

En ese sentido, concreta que es algo que se "trabaja". "Mañana intentaré hacer un entrenamiento bueno con Jokin Etxaniz en el Astelena para recuperar esa confianza", explica el campeón de Sakana, quien evoca que "en la segunda parte del partido ante Altuna III-Martija sufrí físicamente, pero estoy bien. Hay partidos en los que estás más cansado y el cuerpo no responde igual".



EL PARTIDO DE ARRASATE O EL DE TOLOSA

Entretanto, en las esquirlas de su memoria quedan retratadas buenas actuaciones como en "Arrasate (12-22 ante Urrutikoetxea-Aranguren) o Tolosa (22-9 ante Peña II-Albisu)". "En los últimos partidos no me he encontrado muy a gusto. Espero hacerlo a partir de ahora", argumenta.

En cualquier caso, su compañero, Elezkano II, no considera que en Bilbao hicieran "un mal partido, ni mucho menos". "Toca mirar hacia adelante. El que pierda está prácticamente fuera. Para nosotros es un partido muy importante. Nos centramos en lo nuestro", sostiene Danel, quien revela que "la presión es la misma para todos, no tenemos más por ser campeones". "De nada sirve pensar en la derrota del domingo", agrega el zaratamoztarra.