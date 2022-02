Ibon Garate: "Aún me queda bastante pelota en las venas"

"Ha sido una buena vivencia medirme con los de arriba. No me arrepiento de haber pasado a profesionales", recita Ibon Garate (Algorta, 1986). Innpala no renovó el contrato al palista en enero, justificándose en la "edad", pero Ibon no ha perdido la pasión y se encuentra trabajando con el club Kurene de Sopela, recalificado en aficionados. "Aún me queda bastante pelota en las venas", desgrana.

El delantero debutó en la élite del leño el 27 de octubre de 2018. En su primera campaña tuvo que "hacerse a la modalidad". "En esos momentos, no disfrutas tanto", explica el vizcaino.

Recuerda que "cuando Brefel lo dejó, Innpala me pidió como un favor que jugara de zaguero con Gaubeka. Alcanzamos la final de la Liga Kutxabank en enero de 2020".



LA PANDEMIA Y LA ZAGA

Y llegó la pandemia del covid-19 y el confinamiento. En el regreso, la empresa le volvió a solicitar que jugara atrás. Cumplió hasta Deba. "Dije que no quería jugar de zaguero. Fíjese, el único torneo que hice como delantero llegué a la final, en Armintza", evoca Garate.

Posteriormente, en el Parejas de Mungia de 2020 entró desde la previa y logró estar en la final. "Jugué infiltrado", recuerda Ibon.



VÍA CRUCIS: ROTURA DEL TENDÓN

El siguiente paso era la Liga. Al comenzar, se contagió de covid-19. Terminó la cuarentena un viernes e Innpala decidió que jugara "ese mismo domingo sin entrenar", según revela. El hombro no volvió a ser el mismo. 2021 fue un vía crucis, lesionado.

En Hossegor, en septiembre, se hizo una rotura de dos centímetros en el tendón. "Ha sido el peor partido de mi vida", describe. "En estos años me he gastado una fortuna en fisios", sostiene Ibon. "De la empresa no me llamaron nunca para ver qué tal estaba", finaliza Garate.



DOS GRANDES FINALES EN UN AÑO

En 2020 estuvo presente en dos de las finales más importantes del curso. En enero, en la Liga Kutxabank, alcanzó el encuentro por la txapela junto a Esteban Gaubeka, jugando en los cuadros largos, frente a los todopoderosos Dan Necol e Iñaki Urrutia, bicampeones del campeonato.

En octubre, entretanto, ya volviendo a su posición natural en los cuadros alegres, llegó a la cita por el título del Urrezko Pala Pro de Mungia, un torneo que valora la regularidad individual de cada pelotari. Garate fue el segundo mejor en su demarcación. El de Algorta mezcló sin suerte con Ibai Pérez ante dos ases como Esteban Gaubeka y Xabier Ibargaray.

En la presente campaña, las lesiones han mediatizado su rendimiento, pero su disposición a la hora de recuperarse ha sido ejemplar.