Mungia se ha montada este sábado en una montaña rusa para saborear la final de parejas más importante del curso palista. El Urrezko Pala Pro se ha decidido con un frontón entregado a la causa y cuatro pelotaris en busca de unas txapelas que se han construido entre la incertidumbre y el sacrificio. Dan Necol e Ibai Pérez se han proclamado campeones con la certeza de que podían haberse visto en la segunda plaza del cajón en virtud de la buena actuación de Esteban Gaubeka e Iker Gordon, peleones, redivivos tras un inicio dubitativo, competidores hasta el tuétano, puro carácter. En definitiva, ha sido un partidazo que lo tuvo todo: nervio, brillo, emoción y agonía.

Sin embargo, el zaguero de Sestao transita en un escenario de brillo absoluto –a pesar de que en alguna fase no ha contado con el favor de su venenoso saque, uno de sus arietes–: su solidez no solo desarma a sus adversarios, obligando a que cada pelotazo tenga que ser un cañonazo, sino que además otorga facilidades a su delantero. En esa fotografía, Necol ha sido el mayor beneficiado. El delantero de Dax ha dejado el mando a Ibai en los primeros dos jokos y ha saboreado el juego a favor de obra. Así, ha podido sacar a pasear su derecha rompedora, que ha marcado la diferencia durante toda el Urrezko Pala Pro. El músculo de Dan y el bisturí de Ibai han ahogado a Gaubeka y Gordon, que han encajado un paseo militar en el descorche (10-2) y se han repuesto un poco en la segunda manga (10-6). De hecho, el set ha terminado con una jugada polémica en la que el armintzarra ha pedido vuelta tras una estorbada de Necol que no ha sido pitada por los jueces. El vizcaino habría llegado a la pelota antes del segundo bote, pero ha chocado con el de Dax.

El trance no ha mellado las opciones de Gaubeka y Gordon. Por contra, se han motivado para buscar la revuelta. Anteriormente no habían podido sacar su mejor juego, pero no por demérito propio, sino por el rodillo de dos adversarios en vena. Iker ha crecido para cerrar dos mangas de superioridad absoluta y Gaubeka ha tomado el mando. Genio y figura. Puro fuego. A Ibai se le ha atragantado el saque y ha perdido confianza. El sestaoarra ha finalizado el tercer joko con una falta (8-10) y el cuarto ha sido azul de cabo a rabo (3-10).

Igualadas las cosas, la chispa de Ibai ha regresado y el último set ha acabado del lado de los colorados. Necol ha acertado con la derecha en el rebote, torpedeando a Gordon. Tal fue la calidad de la final que hasta una falta de saque, la de Ibai con el 9-6 en el quinto joko, ha aportado espectáculo al desenlace. Dan ha resulto el puzle por el carril.