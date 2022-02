La confianza de Ezkurdia y Tolosa tras una victoria a tiempo

Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa sobrevivieron la semana pasada en el Labrit. Amenazaron con pelear hasta el último tanto y así lo hicieron. Primera bala esquivada y otro nuevo partido a vida o muerte en el horizonte. Aunque en esta ocasión el aval de la pareja de Aspe no es únicamente la ilusión y la ambición por luchar hasta el final de la liguilla. Su triunfo ante Peña y Albisu les llenó de confianza. Fue una actuación redonda, que les confirmó como una combinación capaz de ganar a cualquiera. Tolosa firmó un encuentro sobresaliente, cumpliendo con su papel a la perfección, y Ezkurdia tiró de galones para controlar el partido a sus anchas. Sin embargo, el Parejas es volátil y la igualdad reinante hace que cada semana sea una incógnita. El arbizuarra y el zaguero de Anoeta se enfrentarán mañana sábado en Iruñea (18.15 horas) a dos pelotaris que también llegan henchidos de moral y con la vista puesta en la clasificación directa, Unai Laso y Ander Imaz.

La clasificación no refleja el momento de Ezkurdia y Tolosa. La pareja de Aspe sigue pagando su mal inicio y continúa como colista con solo tres victorias. Sin embargo, su triunfo de la semana pasada les dejó a un punto del play-off y todavía tienen que enfrentarse a sus rivales directos, Urrutikoetxea-Aranguren y Jaka-Mariezkurrena II. "Viendo la clasificación y la igualdad entre las parejas nosotros seguimos luchando hasta el final, mientras haya una opción de conseguir clasificarnos para el play-off", reconoció el de Anoeta durante la elección de material celebrada ayer. La victoria en el Labrit les permite depender de ellos mismos y si vencen en los tres partidos restantes estarán en el play-off.

La confianza de los de Aspe no llega solo por sus buen partido de la semana pasada. Ezkurdia y Tolosa sentían que el juego no era tan malo como reflejaba la clasificación y que cualquier día podía llegar esa victoria tan necesitada. "Llevábamos tiempo diciendo que nuestro juego había mejorado y el nivel competitivo era bueno. Sin embargo los resultados no llegaban. Siempre hemos creído en nuestras opciones y al final conseguimos ganar", apuntó el anoetarra. Ahora, deben seguir con esa racha y Laso e Imaz aparecen como una pareja consolidada y difícil de batir. "Tenemos un partido complicado. Unai y Ander forman una pareja que atraviesa un buen momento de forma. Nosotros tenemos que intentar imponer nuestro ritmo y forzar a los adversarios si queremos conseguir algo". La capacidad de meter velocidad al juego de Ezkurdia chocará con las habilidades de Laso en los cuadros alegres en un duelo que se presenta de alto voltaje.

El buen momento de las dos parejas hace que el partido se presente más igualado de lo que indica la clasificación. Los de Aspe necesitan la victoria y los de Baiko son conscientes del peligro de sus rivales. "Tendremos un partido difícil. Ezkurdia y Tolosa ganaron su ultimo encuentro, además lo hicieron fácil. Pero nosotros venimos también de haber ganado y será un choque reñido", apuntó Laso. El delantero de Bizkarreta Gerendiain e Imaz no tienen ante sí un partido a vida o muerte, pero en caso de ganar se podrían colocar líderes de la liguilla y dar un paso importante hacia las semifinales.

"Los resultados no llegaban, pero siempre hemos creído en nuestras opciones" xabier tolosa Zaguero de Aspe