Punto para seguir vivos

Ezkurdia-Tolosa22

Peña II-Albisu8

Duración: 47:53 minutos de juego..

Saques: 1 de Ezkurdia (tanto 7) y 1 de Peña II (tanto 4).

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 474.

Tantos en juego: 9 de Ezkurdia, 2 de Tolosa y 4 de Peña II.

Errores: 3 de Ezkurdia, 1 de Tolosa, 1 de Peña II y 7 de Albisu.

Marcador: 1-1, 7-2, 8-2, 12-3, 13-5, 14-6, 15-6, 16-7, 21-8 y 22-8.

Incidencias: Partido correspondiente a la liguilla de los cuartos de final del Parejas de Primera disputado en el frontón Labrit de Iruñea. Menos de media entrada. En el primer partido, Víctor-Gaskue ganaron a Arteaga II-Elizegi (22-16).

Bilbao – Joseba Ezkurdia y Xabier Tolosa no quieren despedirse aún del Parejas. Viven con la espada de Damocles de la eliminación colgando sobre ellos y ayer, en su primer partido a vida o muerte, consiguieron la victoria ante Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu (22-8). "Lo necesitábamos", afirmó el arbizuarra nada más terminar el choque. Lo necesitaban para mantener ese pequeño resquicio de esperanza y también necesitaban vencer de esta manera para demostrarse a ellos mismos que tienen el potencial suficiente para estar en las semifinales. No solo sacaron el punto, también dominaron a sus rivales desde el principio hasta el final. Fue un partido sin historia, los de Aspe se marcharon rápidamente en el marcador y no hubo ninguna reacción de Peña y Albisu, que estuvieron muy por debajo de su nivel habitual y apenas plantaron batalla.

Ezkurdia y Tolosa controlaron el partido desde el inicio. El zaguero de Anoeta cumplió con su papel a la perfección. Sobrio en su juego, sin cometer apenas errores y aguantando con mucha entereza cuando sus rivales trataron de alargar el golpe. Además, cuando tuvo claras oportunidades de gozar no se cortó y lanzó varios buenos pelotazos que complicaron a sus adversarios. Aunque el verdadero protagonista fue Ezkurdia. El arbizuarra no quiere decir adiós al Parejas y ayer sacó todo su orgullo y su calidad para ganar una vida extra. Una vez más se echó el meso de la pareja sobre sus hombros y en el arranque del partido, lo destrozó. Fue el dominador de los primeros tantos y el encargado de dibujar una ventaja inicial que ya nunca sería recuperada.

El resultado vivido en el Labrit fue consecuencia de la buena actuación de Ezkurdia y Tolosa y de una jornada para olvidar de Peña y Albisu. Nada les salió durante el partido. El tolosarra estuvo completamente aparecido y apenas inquietó con sus remates. Cada vez que trató de enfrentarse en los cuadros alegres al arbizuarra fue claramente superado y su participación en el juego fue mínima. Por su parte, el ataundarra no pudo dominar y cometió demasiados errores, algunos de ellos llegaron en golpeos sencillos que fueron el reflejo perfecto de lo vivido ayer por los de Baiko.

El encuentro comenzó con un dominador claro. Ezkurdia cogió el centro de la cancha e hizo suyo el partido. Peña trató de inquietar con sus rápidos remates y el ataundarra de aprovechar su mayor pegada para sobrecargar a Tolosa, pero el arbizuarra estuvo omnipresente. Quitó las pelotas difíciles a su compañero y acabó los tantos a base de velocidad. Trabajo a destajo para defender y mucha calidad para atacar. Así, los de Aspe se fueron rápidamente en el marcador y los azules comenzaron a desdibujarse, dejando el partido sentenciado para el primer descanso largo (12-2).

A la vuelta a la cancha, los de Baiko tranquilizaron por momentos el partido. Albisu encontró regularidad en su juego y comenzó a dominar. Dos errores consecutivos y un saque de Peña pusieron el 12-5 en el marcador. Pero fue solo un espejismo. Los colorados tenían el partido bajo control y tampoco era el día de sus rivales. El choque volvió a la dinámica de sus primeros tantos y Ezkurdia y Tolosa consiguieron un punto que les mantiene con vida.