Aimar Olaizola se regala otra final

Olaizola II-Mariezkurrena II 22

Jaka-Albisu 18

Duración: 70:36 minutos de juego.

Saques: Ninguno.

Faltas de saque: Ninguna.

Pelotazos: 549 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 11 de Olaizola II, 3 de Mariezkurrena II, 7 de Jaka y 2 de Albisu.

Errores: 2 de Olaizola II, 7 de Mariezkurrena II, 3 de Jaka y 5 de Albisu.

Marcador: 0-1, 1-1, 2-2, 3-2, 5-3, 6-7, 11-8, 12-8, 13-9, 14-11, 16-12, 17-12, 17-13, 18-14, 19-15, 20-17, 21-18 y 22-18.

Incidencias: Partido correspondiente a la semifinal del Torneo de San Mateo disputado en el frontón Adarraga de Logroño. Buena entrada. En el primer partido, Arteaga II-Aretxabaleta ganaron a Salaberria-Untoria (18-12).

La pelota y Aimar Olaizola se resisten a despedirse. Su etapa como pelotari profesional tiene la fecha de caducidad marcada, pero el goizuetarra se empeña en apurar sus días en la cancha. Siempre a por un partido y para ello es necesario la victoria. Llegó hasta el cartón 22 en la final del Masters CaixaBank y en el Torneo de San Mateo dio el primer paso para repetir la misma historia, para despedirse de una feria muy querida de la mejor manera. El goizuetarra venció junto a Jon Mariezkurrena a Erik Jaka y Jon Ander Albisu por 22-18. La capacidad pegadora de los dos zagueros estuvo acompañada por la habilidad en el remate de los dos delanteros. Ambas parejas dejaron momentos de mucho brillo, pero los colorados sumaron a ese acierto una mayor solidez y eso les permitió ganar el partido después de llevar la iniciativa desde su ecuador.

El fin de la época de Olaizola está cerca de su final, pero el goizuetarra no abandona los frontones sin pena ni gloria. Tal vez no tenga la pegada ni la explosividad de sus mejores días. Sin embargo, el talento es una cosa que no caduca. Sigue intacto. El delantero navarro volvió a dar una exhibición ayer en el Adarraga. Entendió el partido a la perfección y aprovechó a la perfección las pocas pelotas que le concedió Albisu. El zaguero de Ataun consiguió quitar el aire en muchas ocasiones, pero cuando no lo hizo ahí estaba Aimar para realizar uno de sus clásicos remates. Además, a la hora de defender volvió a tirar de ese ordenador que tiene en la cabeza para anticiparse a las jugadas. Siempre en el lugar adecuado.

Aunque Mariezkurrena tuvo parte de culpa en el buen hacer de su compañero. El zaguero de Berriozar entregó siete pelotas, pero ya lo reconoció Olaizola: "Con esa pegada se le puede permitir que falle". Enseñó la espalda constantemente a Albisu y en la mayoría de las fases del partido llegó a llevar la batuta de mando, lo que obligó a Jaka a realizar remates de mucho riesgo y que en más de una ocasión le llevaron al error.

El partido arrancó igualado, pero a partir del siete iguales la iniciativa siempre fue colorada. Olaizola y Mariezkurrena jugaron muy bien sus cartas y apenas forzaron más de lo debido, esperando siempre a la mejor oportunidad. Pero sus rivales no se quedaron atrás. Jaka y Albisu tienen la capacidad de cambiar el tanto con un solo golpe. Cambiar su signo con un toque de genialidad. Los azules se agarraron al riesgo y en ese intercambio llegaron a apretar el partido en la parte final, pero ahí sus errores y la sangre fría de Aimar hicieron el resto.

desafío añares



Por otra parte, el Torneo de San Mateo de parejas vive un pequeño descanso y hoy sábado será el turno del Desafío Añares. Jokin Altuna y Unai Laso volverán a verse las caras en un duelo que no para de repetirse en este periodo estival. En esta ocasión, el amezketarra estará acompañado por Julen Martija y el delantero de Bizkarreta Gerendiain por Ander Imaz. Asimismo, en la modalidad del Cuatro y Medio, Javier Zabala se enfrentará a Iraitz Zubizarreta. Cerrarán el festival con un duelo individual a toda la cancha Asier Agirre y Darío Gómez.