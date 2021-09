Mariezkurrena gana un billete para la final

Mariezkurrena no dio opción a Rezusta en la zaga. Foto: José Mari Martínez

Elezkano II-Mariezkurrena22

Peña II-Rezusta16

Duración: 65 minutos de juego.

Saques: 1 de Elezkano (tanto 13)

Faltas de saque: Ninguna

Pelotazos: 531 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 6 de Elezkano II, 5 de Mariezkurrena II, 8 de Peña II y 3 de Rezusta.

Errores: 1 de Elezkano II, 3 de Mariezkurrena II, 4 de Peña II y 5 de Rezusta.

Marcador: 1-4, 2-5, 3-5, 10-6, 11-9, 12-9, 13-10, 14-11, 15-12, 15-13, 16-14, 18-15, 19-15, 20-16, 21-16 y 22-16.

Incidencias: Partido correspondiente a la semifinal del Masters CaixaBank disputado en el frontón del Polideportivo Municipal de Viana. Buena entrada. En el primer partido, Agirre-Aretxabaleta ganaron a Víctor-Ladis Galarza (14-22).

Bilbao – El frontón de Viana fue testigo de la exhibición de Jon Mariezkurrena, de otro gran partido mas de un pelotari que aspira a ser parte de la nobleza de los cuadros traseros. Fue un monólogo. Dominó gracias a su buena pegada y Beñat Rezusta contempló constantemente su espalda desde lejos, a merced del bombardeo que estaba recibiendo. El zaguero de Berriozar no solo respondió a base de buenos pelotazos, también contrarrestó con una buena defensa los intentos del guardaespaldas de Bergara de cambiar el signo del partido e incluso se atrevió con un par de jugadas cerca del frontis para cerrar los tantos. Fue el mejor de los cuatro pelotaris y su liderazgo fue clave para conseguir la victoria junto a Danel Elezkano ante Jon Ander Peña y Rezusta y ganarse un billete para la final del Masters CaixaBank que tendrá lugar la semana que viene en el Ogueta gasteiztarra.

Fue un partido de zagueros, un intercambio constante entre Mariezkurrena y Rezusta que terminó por caer de lado del navarro. El guardaespaldas de Berriozar puso un ritmo altísimo al partido y al final lo acabó dominando. Sin embargo, en los primeros tantos, el beragararra fue capaz de responder y las jugadas se decidieron cerca del frontis. Un escenario en el que Elezkano no consiguió meter mucha velocidad al juego y Peña disfrutó. El delantero tolosarra comenzó el partido desatado. Cada golpe suyo hizo daño y en el remate estuvo letal. Los cinco primeros tantos llevaron su firma y los colorados arrancaron el partido cuesta arriba (2-5).

Poco a poco, el dominio colorado empezó a instalarse. Mariezkurrena empezó a ahogar a Rezusta con los pelotazos y varios de sus golpes se fueron al rebote. El zaguero de Bergara solo pudo aguantar y además tampoco tuvo la frescura habitual a la hora de pegar a la pelota, aunque en los momentos críticos no se arrugó y consiguió tantos con jugadas arriesgadas más propias de los delanteros. Así, con la figura de Mariezkurrena cada vez más grande, los colorados lograron dar la vuelta al partido y a tener a su favor las primera ventajas importantes.

Los azules no se rindieron a pesar de la tendencia colorada del partido. Peña buscó una y otra vez enredar en los cuadros alegres y meter velocidad para descolocar a sus oponentes y cambiar el ritmo del tanto. Mientras Rezusta se agarró a la defensa y el sufrimiento para mantener vivo el partido. Sin embargo, el nivel de Mariezkurrena no bajó lo más mínimo con el avance del partido y el cansancio no hizo mella en sus golpeos. Además, Elezkano se sumó a la fiesta. El delantero de Zaratamo, bastante intermitente en la primera mitad de partido, dio un paso adelante y se reencontró con su juego. Varias jugadas suyas terminaron por romper definitivamente el partido y los colorados se hicieron con la victoria por 22-16.