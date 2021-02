Jaka y Martija, al borde del descalabro

Jaka-Martija15

Peña II-Albisu22

Duración: 61:18 minutos.

Saques: 1 de Peña II (tanto 16).

Faltas de saque: 1 de Jaka (tanto 11).

Pelotazos: 569 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 5 de Jaka, x de Martija, 7 de Peña II y 3 de Albisu.

Errores: 6 de Jaka, 4 de Martija, 3 de Peña II y 7 de Albisu.

Marcador: 1-0, 4-1, 4-4, 5-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-10, 10-10, 12-11, 12-12, 13-13, 15-14, 15-15 y 15-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el Labrit de Iruñea con las puertas cerradas al público. En el primer encuentro, P.Etxeberria-Aretxabaleta ganaron a Agirre-Bikuña (11-18), mientras que en el tercero, en el Parejas de Segunda, Salaberria-O.Etxebarria vencieron a Arteaga II-Elizegi (9-22).

bilbao – La séptima y última jornada de la primera vuelta del Parejas, que arrancó el viernes con la victoria de Mikel Urrutikoetxea y Ander Imaz ante Joseba Ezkurdia y Ladis Galarza (22-12), se trasladó ayer hasta el Labrit de Iruñea, donde Erik Jaka y Julen Martija fracasaron en su intento de dar un paso al frente en el campeonato al ceder una vez más y caer derrotados esta vez a manos de Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu (15-22). La situación para el delantero de Lizartza y el zaguero de Etxeberri se complica aún más al verse abocados a encarar la segunda vuelta con un único punto en el casillero. Cuatro, tras su triunfo de ayer, suman unos eficientes Peña II y Albisu, quienes hicieron valer su solidez como pareja para despegar en la segunda mitad del choque y amargar la tarde a colorados.

El encuentro, no en vano, arrancó preso de una marcada igualdad con un notable desgaste físico de por medio. Los errores se sucedieron en ambos bandos para proyectar una larga lista de empates en el luminoso sin que ninguno de los cuatro pelotaris, a excepción de un incisivo Peña II, consiguiera sentirse cómodo con el desarrollo de un envite que avanzó sin brío y con los tres tantos de ventaja adquiridos por azules en el 7-10 como preciado botín en medio de la dura pugna. La realidad, sin embargo, fue que el partido volvió a equilibrarse de inmediato para reflejar unas nuevas tablas en el décimo cartón, con Albisu regalando más pelotas de lo habitual en él, pero minando la moral de Martija golpe a golpe mientras Peña II libraba una atractiva batalla con Jaka en los cuadros alegres.

El de Lizartza, consciente de estar contra las cuerdas en el campeonato y de la trascendencia de comenzar a sumar cuanto antes para no ver volar las opciones de clasificación mucho antes de lo deseado, puso todo su empeño en intentar imponer su ley en el remate con el ánimo de sacar adelante una exigente cita en la que, no obstante, una falta de saque y dos errores no forzados volvieron a dar alas a azules. El propio Jaka, con tres zarpazos, niveló por enésima vez la contienda, pero a la tercera no perdonaron Peña II y Albisu. Ambos, intactos en el plano físico y perfectamente conjuntados en el táctico, aprovecharon un nuevo bajón de Jaka y de un superado Martija para tomar las riendas del partido y no soltarlas hasta el tanto definitivo.

El parcial final habla por sí solo. Tras el 15-13 favorable a colorados, la cita tomó velocidad de crucero para volar hasta el 15-22 con una tacada de nueve tantos que dejó visto para sentencia el pleito. Lo celebraron los Jon Ander y lo lamentaron profundamente sus oponentes, quienes quedan al borde del descalabro con siete jornadas por delante para dar la vuelta a una situación límite.

cita en el adarraga Esta tarde, en el festival que comenzará a las 17.00 horas en el Adarraga de Logroño con el partido entre Zabala-Erostarbe y Zubizarreta III-Uriondo correspondiente al Parejas de Promoción, serán Olaizola II-Rezusta y Elezkano II-Zabaleta quienes protagonicen el encuentro estelar del día. Cerrarán la jornada dominical Dario-Untoria y Bakaikoa-Ibai Zabala.