Ezkurdia: "Lo que habíamos pensado ha salido bien"

Cuatro de cuatro finales ganadas para Joseba Ezkurdia y estreno con txapela para Julen Martija. Los pelotaris de Aspe se mostraron encantados con la victoria lograda en el Bizkaia ante Aimar Olaizola y Mikel Urrutikoetxea. Las cosas salieron como imaginaron en sus deseos más optimistas y, aunque tuvieron que pelear mucho, dominaron el encuentro para lograr la victoria. "Estoy contento. Cuesta mucho llegar a las finales y ganar también. Hasta ahora estoy gozando en las finales, en los partidos importantes me siento tranquilo y ojalá sigamos así. Hay competencia para ganar las txapelas, pero después de un año raro y duro, creo que me viene muy bien esta txapela", apuntó Ezkurdia. Por su parte, Martija, neófito en estas experiencias, no terminaba de asimilar lo sucedido: "No tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo. Ese momento de subirte al podio es increíble. Es una sensación rara al no haber público, pero el hecho de ganar ya es increíble y contento por estar ahí los dos con la txapela".





Las mejores imágenes de la final del Parejas. Fotos: Pablo Viñas

. Julen ha jugado un partidazo, ha jugado un montón, ha estado en todos los sitios en el frontón y a Urruti le hemos tenido atrás todo el tiempo. Han estado atrás y lo que habíamos pensado ha salido bastante bien", concluyó Ezkurdia.