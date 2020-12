Ezkurdia-Martija y Agirre-Albisu jugarán el viernes la semifinal del Parejas que no se jugó por la huelga

Con la final del Manomanista todavía en el recuerdo reciente y las expectativas del Cuatro y Medio en la cabeza de los pelotaris, las luchas individuales viven un paréntesis este fin de semana. Un oasis en el cara a cara con la reanudación de un campeonato iniciado el 22 de noviembre de 2019 y que todavía no conoce su capítulo final. Es el Parejas más largo y que está, por fin, a punto de vivir su desenlace. Joseba Ezkurdia y Asier Agirre aparcaron el miércoles su futura participación en la jaula y pusieron el punto de mira en un objetivo más bonito y que tiene, ahora mismo, un premio gordo mucho más cerca. El arbizuarra y Julen Martija se citaron con el iruindarra y Jon Ander Albisu en el frontón Bizkaia para escoger el material para la semifinal del Parejas que se disputa el viernes en el recinto bilbaino.

Este encuentro tenía que haberse disputado el pasado 10 de octubre, pero la huelga realizada por los pelotaris de Baiko hizo que Agirre y Albisu no se presentaran al partido. En primera instancia se dio por ganado el encuentro por 22-0 a Ezkurdia y Martija. Los perjudicados decidieron denunciar esta situación considerando que iba en contra de su derecha a hacer huelga y la justicia decidió aplazar la final programada hasta que saliera la sentencia definitiva. Antes de ello, el Juez Único anuló la decisión tomada y comunicó que la semifinal debía disputarse. "Nosotros pensábamos que teníamos derecho a jugar esta semifinal y lo hemos conseguido. Ahora trataremos de aprovecharlo", apuntó Agirre. Pero esta situación no es una noticia positiva exclusivamente para los pelotaris de Baiko. Ezkurdia y Martija también dejaron claro que ellos querían jugar este partido, pese a que ahora sus opciones de estar en la final sean menores. "Tanto Jon Ander como Asier se lo merecían y cuando vinimos aquí aquel sábado a la tarde no dimos buena imagen. Sabemos que tenemos el peligro de perder y no jugar la final, pero, tanto Julen como yo, dijimos desde el principio que disputar esta semifinal es lo más justo", afirmó el delantero de Arbizu.

Ahora será el frontón el que dicte sentencia. En este Parejas eterno, encontrar la continuidad es una misión imposible y los pelotaris se ven obligados a activarse a toda velocidad. Pasar de luchar por unos objetivos concretos a tener que centrarse en pocos días en una semifinal. "No hemos tenido una dinámica de competir cada semana y hemos tenido parones de semanas. Pero estamos bien, con ilusión y con ganas", reconoció Albisu, que apuntó que en los últimos días apenas había entrenado con Agirre. Por ello, en este calendario que no da tiempo a hacer sesiones específicas y el instinto cobra importante, el conocimiento previo resulta fundamenta y ahí parten con ventaja Ezkurdia y Martija. "Ya llevamos muchos partidos juntos y, como siempre digo, jugar con Julen es fácil. Nos conocemos mucho y eso influye", declaró Ezkurdia.

Marcar el ritmo y no regalar son las claves que resaltaron los protagonistas de esta semifinal, una estrategia que las dos parejas quieren imponer desde los primeros pelotazos. "El arranque es muy importante y si cogemos ventaja, será todo mucho más fácil. Para ello tendremos que hacer lo nuestro muy bien, fallar poco y cuando tengamos oportunidad, acertar", apuntó Martija. Dos combinaciones que quieren llevar el choque a su terreno. Agirre y Albisu deberán mostrar solidez en su juego para mandar con su mayor pegada y tratar que Ezkurdia entre lo menos posible en juego. Mientras, los de Aspe buscarán en la velocidad la fórmula para entrar en una final que por fin aparece en el calendario.

"Sabemos que tenemos el peligro de no jugar la final, pero disputar la semifinal es lo más justo" Joseba Ezkurdia Delantero de Aspe