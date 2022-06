Alcaraz también resiste en Wimbledon

Carlos Alcaraz sobrevivió a un muy duro partido de primera ronda en Wimbledon en el que necesitó cinco sets y más de cuatro horas para eliminar al alemán Jan-Lennard Struff: 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 y 6-4. Igual que en la segunda ronda de Roland Garros, el murciano se encontró con un rival inspirado, peligroso en las rondas iniciales, y se vio dos sets a uno por debajo en un choque trepidante, de muy alto nivel que dejó puntos muy brillantes por los dos lados. Pero sacó su vena competitiva para llevarse el cuarto set y cerrar con oficio en el quinto y gracias a su efectividad con el saque.

En un duelo con pocos intercambios largos, Alcaraz tuvo que ponerse a la altura de Struff, que quiso jugar a tumba abierta para disimular su inferioridad física tras ganar solo dos partidos este año, y facturó 30 saques directos y 73 golpes ganadores que le llevaron a igualar el año pasado en Londres en su debut en el cuadro principal. "Probablemente, ha sido mi mejor partido al servicio", reconoció el tenista de El Palmar, cuyo próximo rival saldrá del ganador del partido entre el italiano Fabio Fognini y el holandés Tallon Griekspoor.

La primera jornada de Wimbledon también fue propicia para Novak Djokovic, que acumula ya 22 victorias seguidas en la hierba londinenses. El defensor del título arrancó con victoria en cuatro sets (6-3, 3-6, 6-3 y 6-4) ante el coreano Soonwoo Kwon y se convirtió en el primer jugador que alcanza las 80 victorias en los cuatro Grand Slams. Tiene, además, 82 en el Open de Australia, 86 en Roland Garros y 82 en el US Open. El serbio se encontró con un rival correoso, que le obligó a elevar su nivel a partir del segundo set para evitar verse sorprendido. El asiático tuvo algunas oportunidades de coge la iniciativa, pero no las aprovechó y Djokovic puso pie en la segunda ronda donde le espera Thanasi Kokkinakis, el australiano al que las lesiones no han dejado brillar como apuntaba en sus inicios.

El primer día vio caer a Albert Ramos y Pablo Andujar, que tenían muy duros compromisos ante Casper Ruud y Cameron Norrie, y a Pablo Carreño, que se retiró por lesión ante Dusan Lajovic. El asturiano sigue gafado en Wimbledon donde después de siete presencias aún no ha logrado ganar un partido. Por su parte, el balear Jaume Munar venció al brasileño Thiago Monteiro.

El cuadro femenino comenzó sin grandes sorpresas más allá de la eliminación de Beatriz Haddad-Maia. La brasileña, que estuvo fuera del circuito por una sanción por dopaje, llegaba lanzada tras una gran gira de hierba que le dio la condición de 22ª cabeza de serie en Wimbledon, pero cayó ante la eslovena Kaja Juvan. Annet Kontaveit y Ons Jabeur, segunda y tercera favoritas, solventaron sus compromisos con autoridad, lo mismo que la esperanza local Emma Raducanu.

primera gran sorpresa

davidovich elimina a hurkacz

Gran reacción. Alejandro Davidovich dio la primera gran sorpresa en Wimbledon al eliminar a Hubert Hurkacz, semifinalista el año pasado y que partía como uno de los favoritos del segundo escalón por detrás de Djokovic y Nadal. El malagueño, campeón junior en 2017, dispuso de tres bolas de partido en el tercer set antes de que la lluvia parara el juego. Después, su nivel cayó y estuvo muy cerca de perder porque el polaco mejoró sus prestaciones. Davidovich se vio 4-2 abajo en el quinto set y después 7-3 en el tie-break a diez puntos, pero se agarró a la pista y obtuvo la recompensa de sumar su primer triunfo en el cuadro principal del Grand Slam londinense.