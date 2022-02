Otro ejercicio de solidez de Jon Rahm en el WM Phoenix

El WM Phoenix Open se juega en el TPC Scottsdale de Arizona, no demasiado lejos de la residencia habitual de Jon Rahm. Sin embargo, la mejor versión del golfista de Barrika llegó demasiado tarde esta semana a uno de los torneos que más ilusión le hace. Cuando logró extraer todo el jugo a su bolsa de palos estaba demasiado lejos de la cabeza y con pocos hoyos por delante para protagonizar una remontada heroica. Con todo, Rahm logró finalizar con doce golpes bajo par tras una vuelta de -4 como la del primer día y en el décimo puesto, empatado con otros tres jugadores, en la cita del desierto de Arizona, lo que le permite ascender tres puestos en la clasificación de la FedEx Cup. La de ayer domingo fue su trigésimo tercera ronda consecutiva al par o por debajo, 27 de 28 en siete presencias en Scottsdale, y el resultado final es su 58º Top 10 desde que es profesional del PGA Tour.

Esta es la seña de identidad del número 1 de mundo. Sin hacer su mejor juego durante los cuatro días, en los que se dejó muchos golpes en el campo, sobre todo en el juego corto y los greenes, es capaz de estar muy arriba en los torneos. Ayer domingo la primera mitad de su recorrido, en el que coincidió de nuevo con Justin Thomas, transcurrió con pulsaciones bajas. Un birdie en el 4 tras embocar desde el collarín del green no tuvo el efecto impulsor deseado porque con sus hierros Rahm no era capaz de dejarse buenas oportunidades de birdie en una jornada en la que el terreno alrededor de las banderas estaba ya muy firme y era difícil precisar el freno de la bola. En el hoyo 7, otro par 3, no cogió el green con el primer golpe y falló por muy poco el putt desde unos cinco metros para salvar el par con lo que le cayó el único bogey del día.

Al par del campo tras doce hoyos, el liderato le quedaba muy lejos, pero a Jon Rahm no hay que descartarle hasta que llega el hoyo 72 y encontró el toque en un tramo favorable del campo. Un extraordinario segundo golpe en el par 5 del 13 le dejó un putt de eagle de poco más de dos metros que convirtió para ponerse en doble dígito: -10. En el 14, repitió la secuencia, bola a dos metros y putt para birdie y en el 15, el último de esos pares 5 que se le resistieron durante los dos primeros días y que quizás le costaron la victoria, volvió a patear para eagle y sacó otro birdie para llegar a la sexta plaza y verse de repente con más opciones que al inicio de la cuarta jornada en el TPC Scottsdale.

El triunfo parecía estar en torno al quince bajo par, pero al menos podía meter presión a los que iban por delante. Pero en los tres últimos hoyos se tuvo que conformar con sendos pares y su asalto al WM Phoenix Open, al torneo que puede considerar como de su casa, tendrá que esperar un año más. El triunfo se lo disputaban al cierre de esta edición dos jugadores que buscaban su primera victoria en el circuito, Sahith Theegala y Scottie Scheffler, y dos finalizadores como Patrick Cantlay y Xander Schauffele.

un torneo excesivo



El WM Phoenix Open, conocido como el torneo del pueblo, ha tenido la mayor afluencia de público de su historia, pero a los organizadores se les ha ido de las manos esta semana. En el famoso hoyo estadio del 16, se han visto dos hoyos en uno y otros buenos golpes recibidos con lanzamiento masivo de botellas y latas al green. Una cosa es el ambiente festivo o otra el exceso en el que también han caído algunos jugadores y que desentona en un deporte como el golf fuera de la Ryder Cup.