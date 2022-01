Jon Rahm quiere brillar en California

Después de su excelente puesta en acción en el Sentry Tournament, en el que solo un golpe le separó del ganador Cameron Smith, Jon Rahm busca desde hoy jueves la victoria en el American Express, un torneo que ya ganó en 2018 en un play-off ante Andrew Landry. El de Barrika encabeza una lustrosa participación en La Quinta Country Club, en el californiano Valle de Coachella, donde el torneo se disputa en tres campos y los profesionales se mezclan con aficionados hasta el sábado, día en el que se producirá el corte. Rahm compartirá partido estos tres días con su buen amigo Tony Finau, lo que asegura una sucesión de pelotazos en unos recorridos que se prestan a ello y también un festival de birdies a poco que las condiciones acompañen.

El número 1 del mundo vuelve a tener la amenaza de Morikawa desde Abu Dabi. Si el estadounidense gana el torneo del Emirato, Rahm tendrá que acabar al menos séptimo para mantener su posición de privilegio. Cualquier otra combinación de resultados dejaría las cosas como están una semana más. Pero el barrikoztarra ya dijo que su única preocupación es seguir jugando bien y el rendimiento en Hawái fue una buena muestra de esas intenciones. Jon Rahm acabó contento en su primer torneo del año, pese al amargor de tener muy cerca la victoria, ya que también pudo comprobar las bondades del nuevo driver que lleva en la bolsa.

"Hice un par de malos swings en los últimos hoyos del torneo y no pude ganar. Pero no puedes lamentarte demasiado porque a la semana siguiente tienes otra oportunidad. Miras lo que has fallado para no repetirlo y ya está", explicó Rahm en la rueda de prensa previa, en la que también tuvo que responder a cuestiones sobre su físico y aseguró que trabaja en ese aspecto "cada día. Oigo comentarios de que no trabajo lo suficiente ese aspecto y me hace reír. No trabajo para estar delgado, sino para ser el mejor golfista que pueda ser. Tengo rutinas que repito cada mañana, cada noche". Precisamente, algunos expertos han destacado el hecho de que después de casi tres meses parado, fuera capaz de hacer 33 golpes bajo par en su regreso en Hawái.

Así, en los pronósticos previos, Jon Rahm vuelva a aparecer como principal favorito. El otro nombre que aparece subrayado es el de Patrick Cantlay, que también ha ganado el torneo y llega con el aval de su solidez. Otros nombres destacados en el elenco del American Express son los de Abraham Ancer, Phil Mickelson, Will Zalatoris, Patrick Reed, Scottie Scheffler, los dos coreanos Si Woo Kim, defensor del título, y el incansable Sungjae Im, y tres jugadores que buscan este año reverdecer laureles como Francesco Molinari, Justin Rose y Rickie Fowler.

Jon Rahm inicia en el desierto de California una fase siempre exigente y atractiva de su calendario ya que disputará cuatro torneos en cinco semanas. Tras el American Express, le esperan el Farmers Insurance de San Diego, el Phoenix Open en Scottsdale y el Genesis Invitational en Riviera. Además, ayer se conoció que el jugador vizcaino se ha comprometido a disputar en mazo el Arnold Palmer Invitational de Florida, una cita prestigiosa que jugará por primera vez en su carrera.

DP WORLD TOUR

COMIENZA EL NUEVO CIRCUITO EUROPEO

En Abu Dabi. Aunque hubo en noviembre un torneo en Sudáfrica, recortado por el covid, se puede decir que el DP World Tour, nueva denominación de un Circuito Europeo con más poder económico, arranca oficialmente hoy en Abu Dabi con el HSBC Championship, la primera de las Rolex Series. El donostiarra Adrián Otaegui inicia su temporada en un torneo que contará con el número 2 del mundo y actual campeó del circuito, el estadounidense Collin Morikawa, además de Viktor Hovland y Rory McIlroy, entre los jugadores del Top 10. También están Tyrrell Hatton, ganador el año pasado, Lee Westwood, Tommy Fleetwood, Adam Scott o Shane Lowry en una cita de muy alto nivel.