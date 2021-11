El Getxo continúa de cinco en cinco

Últimamente el Getxo Rugby Taldea no tiene ni piedad ni misericordia. Pero no puede tenerlas si quiere continuar acoplado al tren cabecero de la clasificación de División de Honor B porque, para ello, tiene que sumar de cinco en cinco. De esta forma, en busca del bonus ofensivo, los dirigidos por David Martín y Brad Linklater arrollaron sin miramientos (31-3) al Gesalaga Okelan Zarautz en un encuentro que siempre tuvo el mismo dominador. Sin embargo, fue el conjunto guipuzcoano quien se adelantó en el marcador con un golpe de castigo que Estrada hizo bueno en el minuto 9. Pero, a partir de ahí, el Getxo no le permitió nada más. De hecho, a los pocos minutos llegó el primer ensayo de la lluviosa tarde, marcado por Ander Moso y transformado por Ander Arrate. A falta de un Gert Cronjé que puede presumir de ser el máximo anotador de la categoría, ambos jugadores getxotarras se echaron el equipo a las espaldas y, entre los dos, lograron que los locales se marcharan al descanso con un 17-3 en el marcador.

De esta forma, con el tanteador a favor, el Getxo saltó mucho más confiado tras el paso por los vestuarios. Los de Martín y Linklater utilizaron la segunda mitad para seguir aumentando su distancia y asegurarse, una semana más gracias a una buena racha de resultados, estar entre los mejores del grupo.

Mucho peor lo tuvo ayer el Uribealdea. El conjunto vizcaino recibió en Atxurizubi al Pasek Belenos y el rival demostró sobre el verde por qué es uno de los favoritos a todo (7-36). Con esta derrota, los de Josu Elortegi se mantiene en la penúltima plaza de la tabla.