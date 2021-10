La cantera de la Milla

a menos de una semana para que se dispute la XXXIII edición de la Milla Internacional de Berango, que tendrá lugar el próximo sábado 9, una de las jóvenes promesas del Berango Atletismo Taldea, Alain Flores, perfila su estrategia para la disputa de la carrera en la categoría sub'18. Con 16 años recién cumplidos, será la segunda vez que se calce las zapatillas para correr en esta cita tan especial, cuyo estilo familiar y cercano le han convertido en una fiesta del atletismo donde comparten protagonismo los destacados atletas del panorama estatal e internacional junto con jóvenes promesas y aficionados al atletismo. Un evento deportivo de reconocido prestigio, elegida por la Federación española de atletismo como la mejor milla urbana del Estado durante los últimos cinco años. No obstante, por encima de los premios y reconocimientos, su objetivo principal es potenciar el deporte escolar, federado, aficionado y adaptado, sin ningún tipo de distinción. Un evento deportivo pero al mismo tiempo social, que es ejemplo de esfuerzo, compañerismo, superación, igualdad, respeto de todo el municipio de Berango.

"Cada año acuden atletas de mucho nivel, algunos de ellos han participado en las olimpiadas y supone una oportunidad única de estar cerca de mis ídolos", reconoce Alain, ilusionado con que llegue el momento del pistoletazo de salida. Y es que se trata de una oportunidad única de compartir asfalto junto a los máximos representantes de este deporte. "El formato de la distintas pruebas permite que los atletas de élite nos vean correr a los más jóvenes y eso es muy bonito, siempre te hace ilusión", sostiene. Sin ir más lejos, algunos de sus referentes como Adel Mechaal o Fernando Carro han sido protagonistas en ediciones anteriores.

En su primera participación en la Milla, en 2019, rozó el éxito al lograr el segundo puesto y ahora, más curtido, aspira a cruzar la línea de meta en primera posición. "Ganarla sería increíble, la mejor forma de estrenar la temporada", proclama. No obstante, todavía no tiene claro el guion que seguirá para intentar subirse a lo más alto del podio. "La estrategia dependerá de los rivales que participen", señala. Una nueva oportunidad de brillar en casa, ante su público, en un escaparate sin igual. "En mi primera participación estaba nervioso por la cantidad de gente que había y por tener tan cerca a los profesionales. Fui de menos a más hasta que apreté a fondo en los últimos 200 metros y logré el segundo puesto", recuerda. Precisamente, antes de disputarla por primera vez, conoció de primera mano las sensaciones que se viven en la carrera gracias a su aita, que disputó una de las primeras ediciones. "Corrió en la segunda edición y me contó que entonces era un circuito diferente, más duro, con una gran cuesta. También logró el segundo puesto, como yo", indica.

campeón de españa

Una gran experiencia que, sin duda, le ayudará en este nuevo asalto al podio. La Milla será la primera prueba de fuego de una temporada ilusionante, después de haber logrado destacados éxitos recientemente como, por ejemplo, el campeonato de España sub'16 de 1.500 metros obstáculos. "Fue mi mejor momento, al principio no me lo creía", reconoce. Y eso que le pilló por medio la pandemia y el confinamiento: "En verano estuve entrenando fuerte y después de un pequeño parón en agosto para desconectar volví a prepararme para llegar en el pico de forma".

Más allá de vivir la magia de esta competición deportiva tan especial, afronta unos próximos retos deportivos que estarán centrados especialmente en las pruebas de campo a través. "Voy a correr varios cross antes de afrontar de nuevo la temporada de pista cubierta", avanza. Después llegará el turno de los campeonatos estatales de pista cubierta y al aire libre. La cantera de la Milla tiene mucho recorrido.