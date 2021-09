La Tomatera de Deusto, a por la guinda de un año de diez

LAS remeras de Deusto realizaron el viernes su último entrenamiento antes de afrontar el play-off de la Liga Euskotren. Todo el trabajo ya está hecho y el margen para la mejora es mínimo, es la hora de la verdad y las bilbainas se enfrentan con ilusión a las regatas de hoy en Bermeo, a las 17.40 horas, y mañana en Portugalete, a partir de las 11.20 horas. Es la guinda a una temporada sobresaliente, al paso adelante dado por el club deustoarra. Dominaron los botes cortos, pelearon en los primeros puestos de la ETE desde el primer día, se clasificaron para la Bandera de La Concha y ahora están ante el reto más complicado. La Tomatera no es la embarcación favorita, ese peso recae en Hondarribia tras haber remado todo el curso en la Liga Euskotren, pero las entrenadas por Josu Ortube no quieren renunciar a nada y esperan dar un susto y seguir haciendo historia en el remo en Bizkaia.

El trabajo de los últimos días antes de una cita señalada es más mental que físico. Todo lo que no se hizo con anterioridad ya no puede ser recuperado y es el momento de afinar la puesta a punto para llegar en el mejor estado. Así afrontaron en Deusto la última semana. "Está claro que con la planificación que habíamos hecho, hipotecando La Concha para llegar mejor al play-off, esta semana ya solo queda afianzar un poco todo. Estamos entrenando en Bermeo con la gente que remará ahí y lo mismo en la ría", explica Ortube. Esta semana las bilbainas acudieron el martes a Bermeo para conocer el campo, ya que no es un escenario habitual en el remo femenino, y ayer volvieron ahí para hacer el último test. Mientras, el miércoles y el jueves remaron en la ría desde su club. La idea era acudir el miércoles a Portugalete, pero las condiciones climatológicas, con mucha lluvia, hicieron que los entrenadores optaran por entrenar cerca del club.

Deusto afronta el play-off de la Liga Euskotren en un segundo escalón. El favoritismo es para sus rivales y las bilbainas aspiran a dar la sorpresa. Hondarribia querrá aprovechar su experiencia después de haber estado un año entero en la máxima categoría y espera que ese ritmo competitivo le ayuda a mantenerse un curso más. Mientras, Tolosaldea dominó la ETE con mano de hierro y apenas permitió que se le escapara ninguna bandera, solo las bilbainas les consiguieron hacer frente pero demostraron mucha más regularidad y eso les sirvió para ganar el título holgadamente. Para terminar, las remeras de Cabo se presentan como una verdadera incógnita. La única referencia es la clasificatoria de la Bandera de La Concha, donde estuvieron por debajo. Sin embargo, las gallegas siempre son un equipo a tener en cuenta.

Esta situación no hace que en Deusto se den por vencidas antes de tiempo. La intención de las 'tomateras' es pelear hasta la última palada y tratar de conseguir el ascenso a la Liga Euskotren. "Vamos sin nada que perder y mucho que ganar. Estamos con toda la ilusión y, sabiendo que tenemos que hacer muy bien las cosas y se nos tiene que dar de cara, pero creemos que tenemos opciones", afirma Ortube. Las vizcainas se agarran a los antecedentes previos y son conscientes que tienen la capacidad de vencer a estas traineras en días concretos. "Hondarribia y Tolosaldea han demostrado que están por encima, pero a lo largo de la temporada ya hemos sido capaces de ganarles y en el Campeonato de Euskadi fuimos cuartas", añade Ortube. La última referencia es la Bandera de La Concha. Ahí Deusto no dio la talla, pero el entrenador bilbaino no está preocupado por ello ya que una de las ideas para llegar en el mejor estado posible al play-off era meter mucha carga esa semana, hipotecando su resultado en la cita donostiarra.

Bermeo y Portugalete serán las dos últimas regatas de la temporada. El desenlace acostumbra a ser el momento de poner la nota al curso y valorar lo realizado una vez se tienen los resultados definitivos en la mano. Pero en Deusto tienen claro que un mal play-off no desdibujará su gran año. "Hay que ver dónde estábamos el año pasado. Somos el mismo equipo en líneas generales y con lo que hemos conseguido, si lográsemos estar en la Euskotren sería el colmo de los colmos. El objetivo nuestro está más que cumplido y es para estar súper satisfechos del equipos", analiza Ortube, que reconoce que Deusto ha sido "uno de los mejores clubes de toda la temporada de remo" después de haber ganado todo en bateles, brillar en trainerillas y acabar cuarto en el Campeonato de Euskadi de traineras, entre otros logros. Ahora, el play-off de la Liga Euskotren será la fiesta perfecta para despedir la temporada ocurra lo que ocurra.

Nuevo entrenador en la embarcación masculina

Renovación en deusto

Gerardo Ranero. La embarcación masculina de Deusto ya perfila su proyecto para la temporada que viene y apuesta por una renovación importante. Alexander Esteban deja el cargo de entrenador después de vivir dos cursos complicados marcados por el covid y que impidieron que la 'Tomatera' sacara todo su potencial. Su sustituto será Gerardo Ranero, encargado de preparar a la segunda tripulación el año pasado y que ya tiene experiencia como técnico del primer equipo. La cuadrilla bilbaina también cambiará considerablemente y estará basada en los remeros de la casa. La mala noticia para los deustoarras es que a fecha de hoy no podrán sacar una trainera B.