Los Juegos Olímpicos encumbran al deporte vasco

Treinta días. Eso es lo que queda para que, tras la resaca de la jornada inaugural, comiencen las competiciones de los Juegos Olímpicos de Tokio. El encendido del pebetero dará paso a dos semanas en las que se disputarán 339 eventos divididos en 33 deportes y 50 disciplinas. La organización estima que serán alrededor de 11.000 los deportistas que pugnen por la gloria y el oro; y, de ellos, se espera que algo más de 30 sean vascos. Porque, aunque a menos de un mes para la cita olímpica todavía hay rankings que no están cerrados y procesos clasificatorios que aún no han terminado, ya hay algunos deportistas que tienen asegurada su presencia en Tokio. De esta forma, una vez más, la representación vasca será mayoritaria en los deportes acuáticos. Maialen Chourraut, actual campeona olímpica de piragüismo slalom K1; Ander Elosegi, de C1; e Iñigo Peña, de C2 1.000 metros, ya tienen las maletas hechas para Tokio. Pero es que además Virginia Díaz debutará en unos Juegos en la modalidad de remo de dos sin timonel. Asimismo, a estos cuatro deportistas de Basque Team se les unirá Pauline Ado, una baionatarra que representará a Francia en el debut olímpico del surf.

Asimismo, la tenista Garbiñe Muguruza, en individual y dobles, y los golfistas Jon Rahm y Carlota Ciganda también tienen plaza asegurada en Tokio por ranking, aunque las listas de estos últimos se cierren la próxima semana. Y en la misma tesitura se encuentra Clara Azurmendi, a quien la lesión de Carolina Marín le abrió las puertas de los Juegos. Sin embargo, aún debe esperar a que la Federación Española de Bádminton saque la convocatoria oficial.

Por otro lado, serán los deportes de equipo los que aumenten considerablemente la representación vasca en la cita olímpica. Pero, hasta que no se publiquen las listas definitivas de balonmano, baloncesto, fútbol, ciclismo, hockey hierba y waterpolo, es imposible determinar un número exacto. Con todo, teniendo en cuenta las preconvocatorias de Jordi Ribera y Carlos Viver, seleccionadores estatales del equipo masculino y femenino de balonmano, Eduardo Gurbindo, Julen Aginagalde, Iosu Goñi, Sergey Hernández, Ainhoa Hernández, Nerea Pena y Lysa Tchaptchet tienen muchas posibilidades de acudir a los Juegos. Aunque los técnicos aún tendrán que hacer los últimos descartes. En waterpolo, Alberto Munarriz también espera la llamada definitiva; mientras que en hockey hierba, Chefo Basterra y Maialen García tienen más posibilidades de estar en Tokio que Diego Arana, que no entró en la prelista de Frederic Soyez.

Respecto al baloncesto, Darío Brizuela y Xabier López-Arostegi se han colado en la primera lista de Sergio Scariolo, a quien tendrán que convencer para no ser uno de los seis descartes que debe hacer el seleccionador estatal. En cuanto a los 18 futbolistas que llevará Luis de la Fuente a los Juegos son muchos los nombres que suenan, aunque hasta finales de junio el entrenador no dará la convocatoria definitiva. En ella pueden aparecer Mikel Merino, Unai Simón, Unai Núñez, Mikel Oyarzabal, Igor Zubeldia, Martín Zubimendi, Jon Moncayola... Y las mismas dudas genera la convocatoria del equipo de ciclismo. Todo parece indicar que el seleccionador estatal, Pascual Momparler, no tomará la decisión definitiva hasta que el Tour de Francia acabe –18 de julio– y también parece que intentará esperar a Mikel Landa. Aún así, el alavés podría no ser el único vasco que acompañaría a un Alejandro Valverde fijo, ya que Pello Bilbao, Ion Izagirre o incluso un Omar Fraile que acaba de coronarse como campeón de España podrían convencer al técnico. Por otro lado, en categoría femenina, Ane Santesteban, Eider Merino y Mavi García se disputarán las dos plazas estatales.

Atletas