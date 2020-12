Paula González Blanco y Elena García Grimau llegan al BM Bilbao

El BM Bilbao tiene nuevas incorporaciones para la nueva temporada. Dos fichajes que llegan para reforzar aún más el equipo que sigue pensando en la temporada de cross cómo principal objetivo. Elena García Grimau y Paula González Blanco han dicho sí al proyecto al que llegan con toda la ilusión del mundo.

Elena, pupila de Arturo Martín llega desde el Valencia, equipo en el que ha estado en los últimos 14 años. "Me encuentro ahora en una etapa diferente de mi vida. Quiero centrarme más en el cross y la ruta y cuando mi manager me propuso unirme al BM, no lo dudé. Encaja perfectamente en los objetivos".

La atleta internacional asegura que está muy motivada. "Tengo ganas de poder competir y lograr grandes resultados con mi nuevo equipo. Ahora sólo falta que la situación actual de pandemia remita y volvamos al barro y al asfalto", dice.

La otra apuesta es Paula González, nueve veces internacional con la selección española en campeonatos de Europa y también estuvo en un mundial de cross. El año pasado sorprendió en el Campeonato de España de cross por clubes con un carrerón que la llevó a lo más alto del podio, bronce en el individual y con una 1h:15 de marca en media maratón.

"Para mí es una gran alegría este fichaje, la pista casi no toco y me centro en cross, ruta o largas distancias, así que poder hacerlo en grupo es un aliciente para seguir entrenando. Con ganas al igual que Elena de poder competir, estar en la hierba o en el asfalto , en el podio si se puede o por lo menos corriendo que es lo que queremos todas".