Una temporada para la reconstrucción para Deusto, Arkote y Getxo

LA ARC-1 finaliza este fin de semana en Castro-Urdiales y por primera vez en cinco temporadas no habrá una embarcación vizcaina en el play-off de la Eusko Label Liga. Deusto, Arkote y Getxo viven una época de reconstrucción, la situación sanitaria hizo saltar por los aires todas sus planificaciones iniciales y tuvieron que volver a empezar de cero. Los más perjudicados fueron los getxotarras, que salvo milagro descenderán. Deusto y Arkote no pudieron acceder a los dos puestos de honor de la competición, pero ven brotes verdes tras el primer año de sus nuevos proyectos deportivos.

Antes del confinamiento, la idea de Deusto era tratar de repetir lo logrado el curso pasado y luchar por ascender. Sin embargo, las bajas se sucedieron y hubo que recomponer de nuevo toda la tripulación. "Teníamos unas aspiraciones altas y realistas, pero tuvimos bajas y se quedó bastante coja la trainera. Con los resultados estamos contentos pero tal vez nos ha faltado ser más regulares", comenta Alexander Esteban, que reconoce estar satisfecho con la respuesta del equipo ante las adversidades: "Hemos ganado una bandera y también hemos quedado segundos y terceros. De cara al año que viene nos queda un equipo bonito con la gente que está ahora, con un año más de experiencia y son gente que han demostrado que se puede confiar en ellos. Me he encontrado con gente joven pero muy dispuesta".

A pesar de la situación vivida e iniciar un nuevo proyecto al mando de Gorka Etxeberria, Arkote pudo mejorar su resultado de la temporada pasada y finalizar en quinto lugar. "Por parte de todos sacar adelante la temporada ha sido un logro y para nosotros este es el primer año conmigo y bastante bien. Hemos fallado en algunas regatas pero es un equipo en construcción. Hemos tenido problemas de gente y antes había otra remada. Hemos estado con un grupo de traineras que hemos tenido un nivel similar y buscando el tercer puesto ese", declara el oriotarra, que se queda con la "pena" de no haber conseguido una bandera después de rozarla en varias ocasiones.

No es tan positiva la temporada de Getxo. La Goizeko Izarra vivió un curso para la historia en 2019 cuando logró el ascenso a la ARC-1. Lo que iba a ser un año para disfrutar de la nueva categoría, pasó a ser una dura tarea de supervivencia. "Ha sido una temporada muy dura. En el confinamiento tuvimos bajas y a nosotros nos ha matado ascender este año. En una temporada normal hubiera tenido dos o tres bajas, pero con lo vivido se veía que era difícil salvar el descenso. Sin embargo, hemos sido capaces de seguir trabajando y eso dice mucho del equipo", comenta Eneko Van Horenbeke. A pesar de estar virtualmente descendidos a falta de dos jornadas, Getxo no ejerce de farolillo rojo eterno y demostró su capacidad competitiva: "Quitando en las regatas de mucho viento, porque no tenemos potencia, en las demás regatas hemos peleado y estar en tiempos de 20:50. Este año la liga además estaba muy potente".

Continuidad

Los proyectos vizcainos apuestan por la continuidad. En Deusto, Esteban y el club tienen todo encaminado y solo faltan cerrar unos flecos para que el técnico castreño continúe al mando de la Tomatera. Por su parte, Etxeberria todavía no se ha sentado en la mesa con la directiva de Arkote para tratar la prolongación de su contrato pero la idea del guipuzcoano es dar continuidad a este proyecto en busca de dar otro paso adelante. Más difícil es la continuidad de Van Horenbeke en Getxo. El getxotarra reconoce que es "complicado" que se mantenga como entrenador pero eso no hará que deje de lado al club. Será uno de los encargados de buscar a su sucesor y estará en disposición del club para ayudar en lo que haga falta.

