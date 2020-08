Zierbena, dos títulos ganados en solo tres días

El fin de semana fue un paréntesis para todos los equipos. Descanso de la locura liguera para entrar en tres días extenuantes con dos títulos en juego. Oportunidad para mantener las buenas rachas y también para resarcirse de la travesía sin banderas. Esta fecha estuvo marcada en rojo para Zierbena. Los galipos no terminan de coger las mejores sensaciones en la Eusko Label Liga y los campeonatos supusieron una ocasión para olvidarse de los disgustos y darlo todo. Sin las limitaciones de cupos de la ACT, Juan Zunzunegui pudo sacar toda su artillería y Zierbena no defraudó. Ya ganó con autoridad el Campeonato de Euskadi y en el estatal volvió a dominar. Ganó la tanda clasificatoria sin demasiados apuros y ayer mandó en aguas de Pedreña desde la primera palada. La embarcación galipa controló la renta de cinco segundos sobre Orio con seguridad y abrió un hueco importante ante Santurtzi y Pedreña, que esta vez tuvo que rendirse a la diferencia de categorías y no pudo dar la sorpresa.

El viento no hizo demasiado acto de presencia en la final del Campeonato de España y los botes tuvieron que enfrentarse a una pequeña ola de estribor, pero no tuvieron la ayuda de las empopadas para coger velocidad. Eso hizo que las cuatro traineras quisieran golpear primero para coger la proa rápido y defender esos segundos. Las embarcaciones de la ACT impusieron su jerarquía y abrieron un ligero hueco sobre Pedreña. Zierbena se colocó en cabeza y logró una renta cercana a los cincos segundos sobre Orio y Santurtzi. Los oriotarras fueron capaces de minimizar las pérdidas y calcaron la velocidad de los galipos, no así Santurtzi. La Sotera no pudo competir por la victoria y desde el segundo largo se dejó una buena cantidad de segundos. Los santurtziarras atraviesan una racha sin encontrar sus mejores sensaciones, aquellas que les permitieron ser los líderes regulares de la ACT.

Zierbena también contó con la fortaleza de sus remeros para abrir los primeros huecos y mantener un ritmo estable durante toda la regata. La velocidad con la que bogó fue una muralla infranqueable para Orio. La San Nikolas quedó ligeramente descolgada en la txanpa inicial, pero luego apenas perdió tiempo. Fue una presión constante, a la espera del error de la trainera líder de la regata. El momento más crítico para los galipos fue en el tercer largo. Los oriotarras se acercaron ligeramente y los patroneados por Borja Gómez, que bogaron por la calle cuatro en busca de un mayor calado de agua, tuvieron que virar a estribor. Algo que llegó demasiado tarde en opinión de los directivos de Orio, que se quejaron de invasión de calle. Superado el susto, Zierbena volvió a su ritmo habitual y en el largo final no disminuyó su velocidad lo más mínimo hasta cruzar la meta y convertirse por tercera vez en campeón estatal.

Orio, que protestó ante los jueces, y Zierbena, en plena acción. Foto: Borja Guerrero



La alegría de Zierbena contrarrestó con la sensación agridulce que se vivió en el club guipuzcoano. Orio realizó una de las mejores regatas de la temporada y apretó a los galipos hasta el final, pero sus integrantes terminaron enfadados con la organización. "Desde el primer momento había un montón de motoras y fuerabordas molestando, esto es vergonzoso y nos hemos quejado. En el Campeonato de España siempre estamos con que no vamos a venir y luego venimos y nos hacen esto a la cara. Es una pena porque hacemos el esfuerzo por venir aquí a competir, a intentar ganar y tratas de hacer todo lo que está en tu mano, pero no nos han dejado", comentó Iosu Esnaola, presidente de Orio.

FINAL B



Antes de la lucha por el Campeonato de España tuvo lugar la final de consolación. En ella se encontró Urdaibai después de no dar su nivel el sábado y no poder clasificarse. Los bermeotarras compartieron tanda con Camargo y AN Castro, pero a pesar de la diferencia de nivel, los remeros de la Bou Bizkaia acudieron a Pedreña con el mono de trabajo puesto. Los entrenados por Jon Elortegi realizaron una regata muy seria. Bogaron siempre con una remada larga y sin prisa que les permitió meter mucha velocidad al bote. Las otras dos traineras ya perdieron más de diez segundos en el primer largo y finalmente Urdaibai firmó un tiempo que le sirvió para ser el tercero en el total de los tiempos, aunque en el estatal los registros finales no cuentan para las posiciones y la Bou Bizkaia solo pudo ser quinta.

Clasificación

Campeonato de España

1. Zierbena 19:45,74

2. Orio a 4,71"

3. Santurtzi a 31,19"

4. Pedreña a 50,96"