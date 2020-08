Zierbena, una liberación para hacer historia

Los cupos de la ACT son una limitación para Zierbena, un lastre que no le deja exponer todo su potencial todas las semanas y obliga a su técnico a hacer rompecabezas cada regata para tratar de encontrar un trece que le permita acercarse a su mayor potencial. En una búsqueda constante de esa actuación redonda que le permita estar a la altura de los mejores. El Campeonato de Euskadi fue una liberación para los galipos. Bogaron sin restricciones y también sin excusas. Fue el día para demostrar toda su capacidad y Zierbena lo hizo. Venció en el mano a mano a Hondarribia y Donostiarra y destrozó el tiempo registrado por Urdaibai en la primera tanda. Fue la mejor trainera sin duda. Sacó músculo de brancas y brilló en popare. Los remeros entrenados por Juan Zunzunegui fueron los mejores en los cuatro largos y conquistaron el título vasco por primera vez en la historia del club.



Zierbena se proclama campeón de Euskadi de traineras. Un vídeo de José Mari Martínez

El campo de regatas de Lekeitio se presentó lleno de olas rápidas y largas, perfectas para una jornada llena de empopadas. Los largos de vuelta fueron un constante baile de segundos, con las traineras buscando sumar una palada más a cada ola para arañar segundos. Urdaibai fue el primero en sacar rédito a esta situación. Los bermeotarras se fajaron en un bonito duelo con Orio. En los tres primeros largos la Bou Bizkaia y la San Nikolas marcaron el ritmo y dejaron atrás a Ondarroa y Zarautz. Sin embargo fueron incapaces de separarse la una de la otra. En el largo final, los bermeotarras encadenaron una ola tras otra y dejaron a sus rivales clavados. Urdaibai está de dulce y su confianza está por las nubes. Eso le permitió saber sufrir cuando Orio más apretó y disfrutar en su momento dulce para sentenciar la tanda.

Urdaibai protagonizó una buena actuación, pero fue insuficiente para estar a la altura de los botes de la tanda de honor, que se vieron beneficiados por la bajada del viento y lo supieron aprovechar para dejar en nada la referencia bermeotarra. Zierbena, Donostiarra y Hondarribia se erigieron como los candidatos al entorchado vasco y Santurtzi volvió a tener un día aciago en Lekeitio. La Sotera no se sintió cómoda en ningún momento y perdió muchos segundos desde la txanpa inicial.

Donostiarra fue el primero en aprovechar las olas lekeitiarras y en el segundo largo se desmarcó con una buena serie. La Torrekua llegó a rondar la decena de segundos a su favor, pero Zierbena y Hondarribia no se vinieron abajo. Los galipos apretaron en la parte final, remontaron e incluso llegaron a entrar en la ciaboga por delante. Eso fue un impulso de confianza. A partir de ahí, la cuadrilla preparada por Zunzunegui brilló con fuerza. A base de fortaleza empezó a abrir hueco en el último largo de ida y logró la proa de la regata, situación que ya no perdió hasta cruzar la meta. La embarcación galipa cogió una ola nada más enfilar el largo final y se fue hasta los quince segundos de ventaja, Hondarribia y Donostiarra trataron de reaccionar, pero Zierbena estaba disfrutando y no permitió que sus rivales pusieran en duda su primera victoria en el Campeonato de Euskadi.

CAMPEONATO DE ESPAÑA



No hay tiempo para el descanso y hoy los equipos se enfrentan a un nuevo reto. El Campeonato de España se disputa en Pedreña y a partir de las 15.30 horas tendrán lugar las clasificatorias. Otro año más, el estatal vuelve a estar marcado por las renuncias y Hondarribia y Donostiarra, que se habían ganado el billete de forma directa, decidieron no acudir a una cita que carece de interés para muchos clubes. Zierbena, Urdaibai y Orio serán los representantes vascos y por Cantabria acudirán Pedreña, Camargo y AN Castro. Las embarcaciones gallegas se quedarán en casa y no completarán el cuadro y Zarautz y Ondarroa, que podían haber solicitado un hueco en el Campeonato de España, también decidieron rechazar esa opción.

Campeonato de Euskadi

Categoría masculina

1. Zierbena 20:29,56

2. Hondarribia a 13,01"

3. Donostiarra a 18,87"

4. Urdaibai a 25,92"

5. Santurtzi a 37,06"

6. Orio a 38,63"

7. Zarautz a 1:11

8. Ondarroa a 1:15