La revancha de la 'Bou Bizkaia'

Urdaibai, con Jon Elortegi como nuevo entrenador, quiere dejar atrás su mala temporada pasada y volver a ser una trainera asentada en la tanda de honor para luchar desde ahí por las banderas

URDAIBAI viene de vivir una temporada atípica. El curso pasado fue extraño para los bermeotarras. Acostumbrados a pelear por todo año tras año se quedaron fuera de las batallas a las primeras de cambio y solo pudieron conseguir una bandera, lograda además in extremis en la última regata del año. Ese botín es demasiado pequeño para la Bou Bizkaia y dejó a sus remeros con ganas de resarcirse. Esta temporada soplan nuevos aires en Bermeo. La llegada de Jon Elortegi como entrenador y varias incorporaciones dan frescura al equipo. El primer objetivo será dejar atrás esa decepción reciente y volver a acercarse al Urdaibai más habitual, a esa embarcación que pelea día sí y día también en los primeros puestos y es un candidato a todo.

No cumplir los objetivos fue un mazazo para los bermeotarras y no quieren que esa situación vuelva a repetirse una temporada más. En la tripulación de la Bou Bizkaia la motivación es máxima y su apetito de banderas crece a cada día que pasa. Un año es demasiado tiempo sin degustar la adrenalina que supone competir por todos los títulos y en Bermeo quieren poner fin a esa racha. "Están ansiosos por demostrar de lo que son capaces. La mayoría de ellos lo han ganado todo en el remo: Conchas, ligas, campeonatos€ pero las ganas que tienen es como si tuvieran 18 años y volvieran a empezar. Están con mucho hambre", afirma Elortegi. Con respecto a la temporada pasada, se mantiene el núcleo principal de los remeros, una plantilla que lleva años instalada en la élite y recuerda claramente lo que se siente tras ganarlo todo.

La columna vertebral de la Bou Bizkaia será reconocible a pesar de los cambios vividos en la plantilla. Los nuevos fichajes se unen a una tripulación que lleva muchos años en Urdaibai y forma parte de un motor acostumbrado a funcionar a la perfección. "El grueso del equipo sigue ahí y Urdaibai debería seguir siendo el Urdaibai de siempre. Hemos tenido alguna baja pero la hemos suplido con fichajes de garantías", opina Elortegi.

La cantera fue uno de los recursos principales para que los bermeotarras pudieran completar la cuadrilla de este curso. En Urdaibai la presencia de jóvenes de la casa es mayor a cada año que pase y con la llegada de Elortegi la confianza en estos remeros aumentó. "La trainera B no puede estar en el agua y contamos con esos chavales para que echen una mano en el primer equipo. Son remeros con muchas ganas de demostrar y cada vez que saltan al agua pelean como el que más", declara el entrenador de la Bou Bizkaia.

novedades Los nuevos fichajes, la incorporación de los canterano y el cambio de entrenador marcan el inicio de una nueva era en Urdaibai. Son muchas novedades y mucho trabajo que hacer en una pretemporada que se vio reducida a mínimos. Elortegi trabaja a contrarreloj para implantar sus ideas y adaptar la cuadrilla a su estilo: "El equipo está respondiendo bien, pero supongo que esto nos perjudicará de cara al rendimiento. Es una fase por la que hay que pasar y teníamos que tenerla superada, pero no es así y será un hándicap. Aunque estamos dispuestos a luchar con él". Elortegi no quiere excusas y a pesar del poco tiempo que tienen para adaptarse a este nuevo estilo, las miras de los bermeotarras están puestas en los objetivos más ambiciosos: "La idea es pelear por entrar en la tanda de honor y luego desde ahí ya veremos hasta dónde podemos llegar".

La idea de Urdaibai es pelear en la tanda de honor, pero al mismo tiempo es uno de los equipos más difíciles de valorar en este arranque debido a que todavía no ha sido testado en competición. "No hemos tenido ninguna regata de pretemporada y la primera toma de contacto que vamos a tener va a ser en plena liga. No sabemos muy bien dónde nos hallaremos y cómo habrá sentado el confinamiento al resto", analiza Elortegi. Por ello, la especulación no está permitida en la embarcación bermeotarra y las primeras regatas serán claves para determinar su nivel real. "Queremos disputar las primeras regatas al máximo que estamos y salir de ese segundo fin de semana en la tanda de honor, ese sería el objetivo inicial. Luego desde allí sabemos que tenemos mucho margen de mejora", comenta Elortegi.

Aunque para entrar en esa tanda de honor Urdaibai deberá desbancar a los cuatro equipos que terminaron por méritos propios ahí el curso pasado y amenazan con volver a ser un hueso duro de roer. "Hay tres claros favoritos. Orio y Hondarribia, campeones de liga y de la Bandera de La Concha, respectivamente; y Santurtzi, con unos fichajes muy contrastados. La otra plaza la disputaremos con Zierbena, Donostiarra, Ondarroa€ habrá mucha pelea", opina Elortegi. Una batalla en la que Urdaibai quiere volver al pasado y ser esa trainera veloz que acostumbró a dominar el Cantábrico no hace mucho.

Urdaibai

Entrenador

Jon Elortegi

Patrones

Josu Andoni Barturen Canterano

Iker Gimeno No propio

Remeros

Gorka Arostegi No propio

Mikel Beaskoa Propio

Asier Bermejo No propio

Unai Bilbao Canterano

Unai Billakorta No propio

Mikel Calleja Propio

Alain Colunga Propio

Jon Elortegi No propio

Imanol Etxebarria Canterano

Igor Francés No propio

Iñaki Goikoetxea Propio

Luis González No propio

Carlos Mañas Propio

Iban Martínez No propio

Mikel Pérez Canterano

Iker Portugués Canterano

Jon Unanue Canterano

Jon Unzaga Canterano

Jon Urresti No propio

Gentza Zubiri Propio

Impulso al remo y al euskera. La Diputación Foral de Bizkaia y la ACT, que comienza sus dos competiciones este sábado en A Coruña, formalizaron ayer un acuerdo de colaboración para dar impulso al remo y fomentar el uso del euskera en el mundo del deporte con el proyecto Euskararen Txantxangorria. De este modo, las seis embarcaciones vizcainas serán claves para visibilizar el acuerdo firmado y llevarán el símbolo del Txantxangorri en sus cascos por toda la cornisa Cantábrica.

Bizkaia y la ACT unen fuerzas

