Una cita para consolidar la mejoría

Jon Rahm va mejorando sus prestaciones a la vuelta del coronavirus. En el regreso en el Charles Schwab Challenge no pasó el corte y esta semana en el RBC Heritage pudo jugar los cuatro días, aunque acabó lejos de los puestos de honor (33º) en un torneo igualadísimo que se llevó el estadounidense Webb Simpson para sumar con -22, récord del torneo, su segundo título de la temporada tras el Phoenix Open. Curiosamente, la semana anterior no había superado el corte. Las dos citas han tenido para el de Barrika el mismo denominador y es que se ha dejado muchos golpes en los greenes. En Hilton Head, la primera jornada le lastró y después no pudo enganchar una vuelta de -7 o -8, abundantes durante la semana, que le habría colocado en posición de disputar el torneo.

La finura con el putt aún no ha vuelto tras el confinamiento, pero esta semana llega otra oportunidad en el Travelers Championship, otra cita nueva en su calendario profesional que se juega en el TPC River Highlands de Connecticut, un par 70 de diseño clásico de Pete Dye. Es el primer torneo que se juega en su emplazamiento original a la vuelta del parón competitivo y estarán en la salida nueve de los diez primeros del mundo, quince de los veinte. A los cuatro mejores, Rory McIlroy, Jon Rahm, Justin Thomas y Brooks Koepka, les acompaña la irregularidad y aún no han podido brillar en los dos domingos anteriores.

No solo por ellos, la participación en el Travelers vuelve a ser estelar ya que también estarán, entre otros, Chez Reavie, ganador el año pasado, Bubba Watson, que persigue su cuarta victoria, o Phil Mickelson, que estrena sus 50 años en un torneo que se ha llevado dos veces. Se echa en falta a Tiger Woods, al que se esperaba aquí, pero el californiano prefiere aplazar su regreso para tratar de superar a San Snead en número de victorias en el PGA Tour.

Después de este torneo que muchos jugadores afrontan como el último para ajustar la maquinaria, oxidada por los tres meses sin actividad, Jon Rahm se tomará una pausa para afrontar una sucesión de eventos del máximo nivel que arrancará a mediados de julio en The Memorial.