Cara o cruz para la Real al calor de Anoeta

La Real Sociedad y el Leipzig se juegan hoy en un cara o cruz su pase a octavos de final de la Europa League, al calor de Anoeta, tras un empate a dos goles en Alemania que deja la eliminatoria abierta para un equipo txuri-urdin que finalmente no podrá contar con Mikel Merino. El conjunto de Imanol Alguacil llega tocado a este encuentro tras sufrir una nueva goleada (4-0) en las últimas fechas, en esta ocasión en un partido tan importante para la afición txuri urdin como era el derbi en San Mamés. Un resultado que se había repetido ante el Betis en Copa en diciembre y en LaLiga también contra los sevillanos este mismo mes de febrero.

Europa, sin embargo, le ha dado muchas alegrías esta temporada a los donostiarras, que solo han perdido su partido de fase de grupos en casa del Mónaco (2-1) y esa solvencia es la que esperan que se repita ante el Leipzig. El once para enfrentarse al equipo germano queda condicionado por la ausencia de Merino, que no entró en la convocatoria tras sufrir una conmoción cerebral el domingo en el derbi, mientras que Januzaj y Alexander Isak están disponibles y tienen serias opciones de entrar en el once titular.

Betis y Sevilla



Además del Barcelona, que se la juega en el estadio Diego Armando Maradona frente al Nápoles, los otros dos equipos de LaLiga en liza en los dieciseisavos de final lo tienen algo más fácil. El Betis defiende un gol de renta ante el Zenit de San Petersburgo en el Benito Villamarín, y el Sevilla no debería pasar problemas en Zagreb tras el 1-3 de la ida.

Europa league

Ida Vuelta

1-2 Olympiacos-Atalanta 18.45h.

1-2 Lazio-Oporto 18.45h.

1-3 Dinamo Zagreb-Sevilla 18.45h

2-2 Real Sociedad-Leipzig 18.45h.

1-1 Nápoles-Barcelona 21.00h.

0-2 Braga-Sheriff 21.00h.

4-2 Rangers-Dortmund 21.00h.

3-2 Betis-Zenit 21.00h.