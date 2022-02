Javi Ros premia el empuje del Amorebieta

El Amorebieta volvió a demostrar en su visita al Lugo que no le falta fútbol para buscar la permanencia en LaLiga SmartBank. Por enésima vez en la temporada, además, dejó patente que va sobrado de fe. La combinación de ambos factores fue, precisamente, lo que le permitió sumar un valioso y meritorio punto sobre la bocina en el Anxo Carro, donde consiguió empatar con un celebradísimo gol de Javi Ros en el minuto 97 un partido que mereció ganar pese a verse por detrás en el marcador durante 58 largos minutos.

Con tres novedades en el once inicial respecto al empate firmado en la jornada anterior ante el Oviedo en Lezama, los zornotzarras tardaron solo doce segundos en buscar la portería gallega para avisar de sus intenciones. Madrugó Guruzeta para buscar su noveno tanto en el campeonato con un peligroso disparo con rosca que desvió con la testa un defensor local. El guipuzcoano, activo y persistente, volvió a intentarlo poco después con un cabezazo a centro de Larrazabal que no encontró portería y que bien pudo suponer también el 0-1 en un choque en el que el Amorebieta, imponente de entrada, rozó de nuevo el gol con un misil del ayer titular Andoni López que salió rozando el poste izquierdo de la portería defendida por Whalley.

Todo ocurrió en la primera media hora de un partido que, sin embargo, viró de pronto. El Lugo, no en vano, fue ganando metros paulatinamente y en su cuarto saque de esquina encontró el premio del gol. Lo firmó el veterano Pita en el minuto 39 con un cabezazo dentro del área pequeña a la salida de un córner en el que no hubo noticias de Santamaría. El directo a la mandíbula, contundente en fondo y forma, dejó tocado al conjunto zornotzarra hasta el descanso, pues desaparecieron del terreno de juego los vizcainos exponiéndose a un segundo tanto. Si lo peor en la recta inicial del encuentro fue que el 0-1 no llegó, lo mejor de los diez últimos minutos del primer acto fue que el Lugo no encontró el 2-0, pues los azules acusaron sobremanera un golpe en forma de gol en contra que les hizo tambalearse sobre el verde.

Lo vio desde la banda Vélez de Mendizabal, quien prefirió aguantar y no realizar ninguna sustitución tras un necesario paso por vestuarios que sirvió para reactivar al Amorebieta. La segunda parte, sin ir más lejos, comenzó como la primera, con los vizcainos en busca de la portería local y con un envenenado remate de Guruzeta a la media vuelta a pase de Larrazabal que envió a córner Whalley para evitar el empate. Iker Bilbao y Olaetxea, con sendos disparos desde fuera del área, fueron los siguientes en probar fortuna antes de que Luengo, en dos saques de esquina consecutivos, conectara con el esférico para poner en nuevos aprietos a la defensa del Lugo, que se dedicó a achicar balones ante el empuje de un revitalizado Amorebieta que buscó con tesón el empate.



MOVIMIENTO CLAVE

Superada la hora de juego, sin más dilación, movió el banquillo el técnico azul para dar entrada a Sergio Moreno y al a la postre decisivo Javi Ros. Con las cuatro incorporaciones invernales sobre el verde, el cuadro zornotzarra siguió pico y pala. Álvaro Peña, que completó un soberbio segundo tiempo, se multiplicó en labores ofensivas y permitió con una formidable acción individual que Ros avisara con un golpeo desde fuera del área que se marchó alto. No encontró portería a la primera el centrocampista navarro, pero sí a la segunda después de que Óscar Gil, ya en la prolongación, tuviera en su cabeza también el empate.

El destino, sin embargo, quería que fuese Ros, después de tener que ser sustituido la pasada semana en su debut con el Amorebieta debido al mareo que le ocasionó un fuerte pelotazo en el rostro, quien rescatara un punto para los azules en el minuto 97. Envió hacia atrás el balón con una tijereta Guruzeta tras un saque de banda, lo dejó de cara el recién ingresado Etxaburu y en la frontal del área apareció Ros, quien silenció el Anxo Carro con un ajustado pase a la red que dio un merecido empate a los azules en Lugo.



FICHA TÉCNICA

LUGO: Whalley; Campabadal (Min. 94, Seoane), Alende, Ros, Canella, Juanpe (Min. 63, Clavería), Pita (Min. 76, Alberto), Señé, Cuellar, Ramos y Barreiro (Min. 63, Carrillo).

AMOREBIETA: Santamaría; Larrazabal, Óscar Gil, Nolaskoain, Luengo, Andoni López, Iker Bilbao (Min. 87, Etxaburu), Olaetxea (Min. 63, Javi Ros), Álvaro Peña, Guruzeta y Obieta (Min. 63, Moreno).

Goles: 1-0: Min. 39; Pita. 1-1: Min; 97; Javi Ros.

Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz (comité andaluz). Amonestó en el Lugo a Señé (Min. 57), Whalley (Min. 82) y Ramos (Min. 89). Por parte del Amorebieta vieron la cartulina amarilla Nolaskoain (Min. 27), Óscar Gil (Min. 60) y Luengo (Min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Estadio Anxo Carro ante 2.262 espectadores.