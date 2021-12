Tres casos de coronavirus en el amorebieta

Tras las pruebas protocolarias realizadas el pasado domingo, en su regreso al trabajo tras el parón navideño, el Amorebieta anunció ayer lunes tres casos positivos de covid-19. En el comunicado oficial, el conjunto azul no especificó ni la identidad ni el cargo de los tres afectados, pero sí recalcó que todos ellos se encuentran "en buen estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio". Después de seis días de descanso, el Amorebieta volvía a los entrenamientos para preparar el duelo que le enfrentará el próximo viernes (16.00 horas) al Burgos en El Plantío. Un duelo que, a pesar de los positivos, no peligra ya que la escuadra zornotzarra aplicó a la perfección el protocolo sanitario y el resto de integrantes de la plantilla, negativos, no corren peligro de contagio.



Con todo, se trata de un contratiempo para un Amorebieta que en Nochevieja comenzará la segunda vuelta de LaLiga Smartbank. Aunque su técnico, Iñigo Vélez de Mendizabal , intentó"Estamos viendo que hay muchos casos en la sociedad y nos tenemos que amoldar a todo lo que está ocurriendo. Al igual que tenemos que afrontar las lesiones y las sanciones, ahora también tenemos que lidiar con los casos positivos y no pasa nada. No me preocupa porque afortunadamente tenemos plantilla suficiente para seguir competiendo".

Asimismo, no es la primera vez en esta campaña que el Amorebieta tiene que convivir con el covid-19 ya que el pasado 12 de diciembre, en la previa al encuentro ante Las Palmas en Lezama (1-1), el club anunció un positivo que, por supuesto, no impidió la disputa del encuentro ante los canarios.

EibaR y sanse



Por otro lado, ni Eibar ni Real Sociedad B escaparon a la sexta ola de la pandemia y ayer lunes anuncaron seis y siete positivos, respectivamente, tras las pruebas PCR realizadas el pasado domingo. Al igual que el Amorebieta, los clubes guipuzcoanos tampoco facilitaron la identidad de los contagiados, pero sí dieron algunos detalles de su situación, como que se encuentran aislados en sus domicilios y con síntomas leves. Por lo tanto, el duelo entre Eibar y Sanse que debía celebrarse el viernes (16.15 horas en Ipurua) permanece en el aire.