Las Palmas, otro rival "complicadísimo" para el Amorebieta

El Amorebieta recibe mañana a una Unión Deportiva Las Palmas que emerge como otro rival "complicadísimo", según destacó ayer en rueda de prensa Iñigo Vélez de Mendizabal, quien puso el foco en la importancia de dar continuidad al nivel exhibido en los últimos encuentros con mención especial a la victoria conseguida ante el Málaga a domicilio. "La semana ha sido igual de intensa que las anteriores, pero más alegre al venir de ganar. Tuvimos dos días libres y desde el miércoles empezamos a entrenar a tope pensando en Las Palmas", afirmó ante los medios de comunicación el técnico azul, quien no negó en relación al meritorio triunfo firmado en La Rosaleda, el primero de la temporada como visitantes en LaLiga SmartBank, que "necesitábamos un partido así y más fuera de casa".

El entrenador gasteiztarra, no obstante, solo piensa ya en el choque frente al cuadro insular, un equipo que "tiene jugadores de muchísima calidad y no sé si estará hecho para ascender, pero seguramente pueda hacerlo perfectamente al tener una gran plantilla". Será otro rival muy complicado para nosotros, por lo que como digo siempre tendremos que hacer las cosas muy bien para poder ganar y ese es el objetivo", incidió el preparador azul, quien destacó al ser cuestionado por los dos goles que marcó Gorka Guruzeta en La Rosaleda que "no solo los delanteros deben estar enchufados, sino todos los jugadores. Han participado ya los veintiséis y los goles se los están repartiendo entre todos, lo cual me parece fenomenal porque siempre he dicho que la fuerza del equipo está en el grupo y no en las individualidades. En Málaga estuvo muy acertado Guruzeta y esperemos que todos sigan así".

Roberto Santamaría y Jon Irazabal volverán a causar baja por lesión en el conjunto zornotzarra, mientras que Josu Ozkoidi podrá ser alineado tras recuperarse a tiempo para la cita de mañana en Lezama.