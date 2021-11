El Amorebieta, condenado en la estrategia

Once titular del Amorebieta en el Carlos Tartiere.

Once titular del Amorebieta en el Carlos Tartiere. SD Amorebieta

La reacción que buscaba el Amorebieta en Oviedo quedó en agua de borrajas. La indolencia defensiva, elevada a la máxima expresión en dos acciones a balón parado en una primera mitad para el olvido, condenó a los azules y dio alas al equipo de José Ángel Ziganda, que tras el paso por los vestuarios se limitó a conservar la ventaja adquirida sin que los vizcainos pudieran poner apenas en apuros al guardameta local pese al intento de dar un paso al frente de un colectivo en horas bajas. El mal partido cuajado ante el Lugo en Lezama, con la consiguiente reprimenda en público de Iñigo Vélez de Mendizabal a sus futbolistas, desembocó en una nueva revolución en la elección de los once titulares que se fajaron contra el cuadro asturiano.

Marino, que comenzó el curso como tercer guardameta, debutó en la portería en detrimento de Saizar, mientras que Óscar Gil recuperó su lugar en el eje de la zaga tras superar su lesión y Unzueta, uno de los más entonados en las últimas semanas, ejerció como único punta de entrada en un equipo que varió así su habitual dibujo táctico para hacer frente a un rival que avisó con una flagrante doble ocasión de gol en el minuto 12. Respondió a las mil maravillas Marino para negar el tanto a Bastón primero y Obeng, después, en un saque de esquina que no defendieron con contundencia los azules, que ya encajaron a balón parado la semana pasada frente al Lugo con el choque recién iniciado para mayúsculo enfado del técnico gasteiztarra.

Se libraron en esta ocasión de correr la misma suerte los zornotzarras, pero no mediada la primera mitad en otra jugada a balón parado mal defendida. Bastó que los locales mandaran el balón al borde del área en una falta lejana para que Viti, a la media vuelta y sin excesiva oposición, sorprendiera a Marino, que tocó, pero no pudo repeler con éxito un remate acrobático que volvió a poner por detrás en el luminoso al Amorebieta. Incapaces de conectar con Unzueta y sin presencia ofensiva de los hombres de segunda línea, los azules no tardaron en pegarse un segundo tiro en el pie en otra jugada de estrategia.

Excesivamente blandos en las marcas, los vizcainos dejaron cabecear en el segundo palo a Costas y finalizar con la testa en boca de gol a Borja Sánchez. No esperó para mover el banquillo Vélez de Mendizabal, que retiró a Aldalur para dar entrada a Orozko y recuperar así la disposición táctica habitual con un delantero de referencia. Fue precisamente el punta donostiarra, al filo del descanso, el primero en probar fortuna con un potente, pero desviado disparo desde fuera del área en una primera mitad sin aspectos positivos a rescatar.



REACCIÓN BALDÍA

Tras completar los peores 45 primeros minutos de la temporada, el segundo acto comenzó sin más variaciones desde la banda, pero con una mayor presencia en el área rival del Amorebieta, que dio un necesario, pero tardío paso al frente y rozó a las primeras de cambio el gol en un centro de Orozko al que a punto estuvo de llegar para embocar Álvaro Peña. Orozko, cerca de la hora de juego, lo intentó con otro misil que desvió con apuros Femenías y que dio pie a un testarazo de Bastón que también pudo aumentar la ventaja local instantes antes de que Obieta reforzara el ataque visitante en sustitución de Unzueta.

Gastó sus balas Vélez de Mendizabal juntando a sus dos torres en un renovado ataque que, sin embargo, no dio siquiera para reducir distancias en un encuentro en el que el balón parado terminó por condenar a los azules, que suman dos derrotas consecutivas.



FICHA TÉCNICA

OVIEDO: Femenías; Isaac (Min. 88, Arribas), Costas, Calvo, Pierre, Jimmy (Min. 75, Luismi), Brugman, Viti (Min. 63, Sangalli), Borja Sánchez (Min. 75, Jirka), Obeng (Min. 64, Pombo) y Bastón.

AMOREBIETA: Marino; Aldalur (Min. 36, Orozko), Luengo, Arregi, Óscar Gil, Ozkoidi, Markel Lozano (Min. 80, San José), Iker Bilbao (Min. 63, Olaetxea), Larrazabal, Álvaro Peña (Min. 80, Mikel Álvaro) y Unzueta (Min. 63, Obieta).

Goles: 1-0: Min. 25; Viti. 2-0: Min. 32; Borja Sánchez.

Árbitro: Victor García Verdura (comité catalán). Amonestó en el Amorebieta a Unzueta (Min. 24), Markel Lozano (Min. 58) y Olaetxea (Min. 64).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Nuevo Carlos Tartiere ante 8.473 espectadores.