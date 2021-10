Después de ceder en las visitas al Girona (2-0), Mirandés (2-0) y Leganés (1-0), con un empate entre medias en Ibiza (1-1), el Amorebieta tampoco pudo sumar en Tenerife, donde la derrota sufrida con un jugador más desde el minuto 38 dejó un poso de amargura en Iñigo Vélez. "Nos vamos dolidos por no puntuar aquí", resumió el técnico gasteiztarra en su rueda de prensa posterior a un encuentro en el que "con el penalti en contra se nos puso todo todavía más difícil y en la segunda parte no hubo mucho ritmo, normal al estar ellos con uno menos y querer parar el partido, aunque tuvimos alguna ocasión clara".

Cuestionado por la controvertida pena máxima, el entrenador azul admitió que "no lo he visto". "Es un balón que bota y lo saca mi defensa y si el árbitro ha decidido ir al VAR y pitarlo, será que lo ha visto así. No puedo opinar todavía al respecto", expuso Iñigo Vélez, quien lamentó que "el primer gol de ellos viene de un balón que teníamos nosotros en su área y por no terminar la jugada. No habían hecho gran cosa hasta ponerse 1-0 y nosotros tampoco, pero es un club con una gran historia, un gran equipo y con jugadores muy buenos que pueden decidir los partidos".

"Llevamos jornadas compitiendo con mejores o peores sensaciones y este partido se nos puso de cara y pudimos haberlo empatado. En casa hemos tenido mejores sensaciones, pero lo que queremos es ganar, porque veníamos de un empate en los minutos de finales contra el Sporting y queríamos salir de aquí con los tres puntos o con uno, al menos", subrayó asimismo el técnico del Amorebieta, quien destacó a la espera de conocer el alcance exacto de la lesión de Santamaría que "cuando pierdes lo ves todo más negro, pero tenemos que seguir trabajando al saber que esto va a ser duro y que cada partido va a ser complicado para nosotros, pero no queda otra que seguir compitiendo y mejorar las cosas".

respeto del rival



El entrenador del Tenerife, Luis Miguel Ramis, señaló por su parte que "ha sido un partido muy incómodo y estamos contentos por haber sumado los tres puntos contra un rival que lo que quiere hacer lo hace muy bien y lo domina muy bien. De esa forma han conseguido subir de categoría, no perder en su casa y ser un equipo tremendamente incómodo".