La eterna gresca entre Laliga y la RFEF

LaLiga emitió anoche un comunicado en el que acusa a la Federación Española de Fútbol (RFEF) de "no importarle la salud de los jugadores" por recurrir la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) de aplazar los partidos Villarreal-Alavés y Sevilla-Barcelona.

LaLiga decidió posponer ambos encuentros por los compromisos con selecciones de la Conmebol de varios jugadores del Sevilla, Barcelona y Villarreal que no llegarían con tiempo suficiente para disputar los compromisos fijados, inicialmente, para el próximo sábado.

Sin embargo, días después, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol desestimó los aplazamientos por no considerar que se trataba de "una causa de fuerza mayor".

Pero el CSD optó por conceder la medida cautelar solicitada por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y aceptar el cambio de fecha de ambos enfrentamientos de la cuarta jornada. La reacción de la RFEF fue recurrir la resolución del CSD al tiempo que le acusó de poner en riesgo la integridad de la competición. La Federación, además, amenaza con llevar el asunto a los tribunales y afirma que cuenta con el firme respaldo tanto de la FIFA como de la UEFA.

Por ello, LaLiga ha vuelto a salir al paso del movimiento federativo y ha emitido un comunicado en el que subraya que el "CSD es competente para la adopción de la medida cautelar y la resolución es ajustada a derecho, contando con jurisprudencia que la respalda".

Además, el organismo que preside Javier Tebas puntualiza que el "fundamento de la medida cautelar es doble. Por una parte, el calendario de competición fue aprobado respetando los compromisos internacionales vigentes en ese momento, que han sido modificados de manera sobrevenida".

El estado de la competición



LaLiga considera que "no existe perjuicio alguno para la RFEF, dado que la reprogramación de los partidos puede realizarse en fechas que no coincidan con partidos de las competiciones no profesionales que esta organiza".

"Sorprende la postura de la RFEF, cuando hace escasamente un año se oponía a jugar partidos con un descanso inferior a 3 días en la vuelta a la competición tras el parón por covid. Ahora quieren hacer jugar a los jugadores con menos incluso de cuarenta y ocho horas frente al anterior partido y tras un vuelo transoceánico y tres partidos disputados en menos de 10 días, llegando incluso a destino el mismo día del partido", recuerda el comunicado.

LaLiga, además, acusa a la Federación de no importarle la salud de los jugadores. "Afecta de forma clara a la salud de los jugadores. Parece que en este caso a la RFEF no le importe la salud de los jugadores", subraya.

Por su parte el presidente del CSD, José Manuel Franco, argumentó al al conceder el aplazamiento que el organismo ha sido "respetuoso" con todas las partes, ya que "salvaguarda la salud de los jugadores, el margen de tiempo para la preparación y el plazo de alegaciones".

El Villarreal-Alavés estaba fijado para el próximo sábado día 11 a las 18.30 y el del Sevilla-Barcelona, programado el mismo día a las 21.00 horas, lo que apenas daba margen a algunos futbolistas.

la obesión de Javier tebas

cruzada contra el PSG y la Superliga

La 'Liga de las leyendas'. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó ayer que para él "es tan peligroso lo que están haciendo tanto el PSG como la Superliga" y que frente a la salida de grandes figuras como Messi y Sergio Ramos el torneo "va a tener la oportunidad de crecer con muchos jugadores jóvenes". Tebas ironizó sobre la plantilla del PSG, "parece La Liga de las Leyendas por la edad de algunos jugadores", y añadió: "hay datos objetivos que no son sostenibles" en su proyecto. "Actualmente el PSG gasta más de 500 millones de euros en salarios, con las pérdidas por el covid y la disminución en los ingresos de televisión en Francia, eso es insostenible", y recalcó que volverá a denunciar a los denominados clubes-estado a los que calificó como "enemigos" al igual que la Superliga.