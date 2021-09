Arenas, Sestao River y Gernika, los tres vizcainos en la Segunda RFEF

LA sangría vizcaina en forma de descensos procedentes de la extinta Segunda División B, sufrida en el grupo II la temporada pasada, se ha hecho notar con fuerza en el fútbol de bronce del territorio histórico con el comienzo este fin de semana de la competición. Solo el histórico Arenas logró mantenerse en el ahora segundo escalón, renovado y rebautizado como Segunda RFEF, y estará bien acompañado por los ascendidos vizcainos de la vieja Tercera: Gernika y Sestao River, que hicieron sus deberes con nota, sobre todo los forales, que se alzaron el campeonato.

Los tres representantes de Bizkaia se medirán a navarros, riojanos, cántabros, un castellano-leonés (Burgos Promesas) y a los guipuzcoanos de la Real Sociedad C, con Sergio Fernández en el banquillo del único segundo filial de entre los noventa equipos del Estado. Junto a los txuri-urdin, cuatro filiales más subirán el nivel del grupo: Osasuna B, UD Logroñés B –del ex del Sestao, Andoni Pérez, y del ex del Danok Bat, Aitor Añibarro–, Rayo Cantabria –del exrojiblanco Bernaola y del exarenero Iván Alonso–, y Burgos Promesas, un filial distinto, con jugadores de todas las edades, que darán el toque exótico y la apuesta por la juventud de este novedoso grupo.

Viajes cercanos y asequibles en este extraño segundo grupo, en el que la mitad de los dieciocho aspirantes han ascendido de Tercera. Así que la apuesta de los tres mosqueteros vizcainos está cargada de ilusión y esperanza, aunque, a decir verdad, es una incógnita la temporada que les deparará ante el desconocimiento de los rivales. Aunque, por si acaso, todos coinciden en que será un año duro y complicado.

Una categoría con nada menos que noventa equipos, divididos en cinco grupos, con diez ascensos de forma directa, a los que hay que sumar cinco a través de play-offs. Esta liguilla se jugará entre el 22 y 29 de mayo, a partido único y en sede única. La peor noticia se cuece por abajo, ya que descienden directamente los cinco últimos de cada uno de los cinco grupos, y los cuatro peores décimo terceros disputarán un play-out para que sean 27 los conjuntos que desciendan a la Tercera RFEF. Es un número considerable, un 30% del grupo. Mientras que tan solo ascienden a Primera RFEF algo más del 11%.

La vuelta de los aficionados será otro aliciente más, con su retorno a la normalidad, aunque al principio con algunas restricciones de aforo, tras una época pandémica que trastocó todos los planes y las previsiones del fútbol modesto. Así que el aumento de aforo en los estadios paliará, en cierta medida, el problema económico que supuso el año pasado. De todas formas, no hay más que echar un ojo a la composición de los tres representantes de Bizkaia y prácticamente no hay jugadores de fuera de Euskadi. El desembarco de futbolistas de fuera de la comunidad de otros años a conjuntos como Barakaldo, Leioa, Portu, Arenas o incluso Sestao ha desparecido. La categoría en ese aspecto, y es lógico, se ha vuelto mucho más austera.

Cita dominical

Los tres conjuntos vizcainos disputan su primera jornada en domingo. El Gernika recibe al Izarra en Urbieta, a las 17.00 horas, en su retorno a la categoría, lo mismo que hará el Sestao, que se mide al Laredo en Las Llanas, a las 18.30 horas. El Arenas es el único de los equipos vizcainos que actuará de foráneo en el estadio San Francisco de Tafalla frente a la Peña Sport (17.00 horas). La mayoría de los encuentros de este grupo se podrán ver por la plataforma Footers.

grupo II

Los 18 equipos

Arenas

Gernika

Sestao River

Real Sociedad C

Osasuna B

Mutilvera

Izarra

San Juan

Peña Sport

Ardoi

Racing Rioja

Náxara

Tropezón

UD Logroñés B

Laredo

Cayón

Rayo Cantabria

Burgos Promesas

plantilla arenas

PorterosEdadProcedencia

Joritz Landeta25Portugalete

Aritz Castro23Alavés B (ced.)

Defensas

Ian Uranga 34Arenas

Iker Murua 30 Arenas

Jon Vega 27 Arenas

Iñigo Ibargoien 25 Arenas

Beñat Garro 24 Amorebieta (ced.)

Josu Lazkano 20 Real Unión

Jonma Vega 28Beasain

Asier Grande 19Basconia (ced.)

Medios

Alex Letamendia23Arenas

Iñigo Celihueta27Arenas

Iñigo Arzuaga24Arenas

Jurgi Oteo24Arenas

Gorka Estrada22Arenas

Diego Rozas26Portugalete

Mikel Escobar19Arenas juvenil

Julen Rguez. 'Zape'19Arenas juvenil

Delanteros

Xabi Cortezón29Somorrostro

Mikel Arzalluz26Anaitasuna

Gonzalo Zorrilla20Urduliz

Urko Iruretagoiena21Eibar (cedido)

Entrenador

Iban Fagoaga1ª temporada

plantilla sestao river

PorterosEdadProcedencia

Ibon Barandiaran27Sestao

Javier Rabanillo25Barakaldo

Defensas

Jaime Zumalakarregi35Sestao

Aritz Huete25Sestao

Alvaro Mateo24Sestao

Markel Bravo22Sestao

Ander Blanco21Sestao

Daiki Niwa35Sestao

Beñat Leiza24Amorebieta (ced.)

Medios

Gaizka Martínez24Haro

Aitor Villar30Sestao

Unai Buján 20Sestao

Bittor Isuskiza22Sestao

Gorka Garai24Leioa

Asier Goti32Leioa

Nestor Salinas28Ejea

Pepe Blanco22Alavés B

Delanteros

Aritz Pascual22Sestao

Josu Juste21Sestao

Jon Elorza24Sestao

Ibrahima Dieng24Kuwait

Entrenador

Aitor Calle1ª temporada

plantilla gernika

PorterosEdadProcedencia

Jon Altamira31Gernika

Ibon Ispizua18Basconia (cedido)

Defensas

Lander Torrealdai33Gernika

Ander Zuluaga25Gernika

Asier Arana21Gernika

Theo Lucbert23Real Unión

Jon Agirrezabala25Leioa

Koldo Berasaluze29Leioa

Iker San Vicente20Basconia (cedido)

Medios

Gorka Marcos25Gernika

Ibon Entziondo32Gernika

Urtzi Urzelai26Gernika

'Ale' Hernández25Gernika

Ekaitz Molina30Amorebieta

Jon Iru28Haro

Ekain Regil20SD Logroñés

Eneko Delgado20Basconia (cedido)

Unai García19R. Sociedad C (ced.)

Delanteros

Ander Pacheco25Gernika

Eneko Eizmendi31Portugalete

Adrián Güemes28Portugalete

Alexander Valiño24Haro

Entrenador

Óscar Vales3ª temporada