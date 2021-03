Entre dudas y lágrimas en la selección

La selección española se concentró en La Ciudad del Fútbol, donde preparará durante tres días sus primeros encuentros de clasificación para el Mundial 2022, ante Grecia, Georgia y Kosovo, pendiente del estado físico de Sergio Ramos y Gerard Moreno, con Pedri, Pedro Porro, Bryan Gil y Robert Sánchez como caras nuevas y dos futbolistas del Athletic, el portero Unai Simón y el defensa central Iñigo Martínez.

Los internacionales convocados por el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, fueron llegando a cuentagotas a Las Rozas. Los más madrugadores fueron José Gayá y Gerard Moreno, a quien los médicos de la selección le realizarán unas pruebas que determinen si puede continuar en la concentración o regresa a Villarreal tras ser sustituido en el último encuentro con un problema muscular.

El capitán Sergio Ramos no jugó la última jornada liguera con el Real Madrid y también se someterá a una revisión. En su caso, su técnico, el francés Zinedine Zidane, confirmó que era un golpe y que se quedaría para jugar con la selección española.

La ilusión marcó la primera vez de Pedri, Pedro Porro, Bryan Gil y el portero Robert Sánchez, radiantes en su llegada a la absoluta y con la ilusión de debutar.

AL respecto fue muy expresivo el jugador del Eibar Bryan Gil, quien reconoció que le saltaron las lágrimas al conocer la convocatoria. "Era el día de recuperación y estaba viendo entrenar al equipo cuando Pape y Rober Correa me dijeron que me estaban llamando de la selección. Estaba un poco enfadado y no les hizo caso, vinieron me enseñaron la convocatoria y como no sabía nada, lo primero que me salió fue llorar", dijo el joven jugador sevillano.