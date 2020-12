La paciencia con Mikel Arteta

El Arsenal ha firmado el peor arranque liguero desde 1974, pero su entrenador, el guipuzcoano Mikel Arteta, aún conserva crédito y ayer aseguró que, pese a la mala racha que atraviesa su equipo después de siete jornadas sin vencer, no piensa en rendirse y en dejar el banquillo gunner. "No me gusta pensar en eso porque entonces estaría pensando de forma negativa y no puedo hacerlo. Por el momento tengo que intentar ser lo más positivo posible, creer en lo que hacemos, intentar modificar las cosas para que funcionen mejor y mantenerme fuerte", resaltó el técnico vasco, que en agosto llevó al Arsenal a la conquista de la Copa de Inglaterra imponiéndose en la final al Chelsea, y eso lo tiene muy en cuenta la hinchada.

Arteta tiene buena prensa en Inglaterra y está considerado como el técnico del futuro y él se resiste al pesimismo. "Estamos pasando por muchas dificultades", añadió, "pero lo último en lo que queremos pensar es en más problemas. No atravieso ese estado de ánimo. Sé la responsabilidad que tengo y por qué estoy aquí".

El Arsenal, decimoquinto en la clasificación de la Premier, se enfrentará hoy al Manchester City de Guardiola, de quien fue ayudante el pasado año, en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Arteta sabe de la dificultad del partido que, no obstante, puede ser una oportunidad para iniciar la reacción.

"Para esto queremos que nos valga, también es una competición que queremos intentar ganar", indicó el técnico donostiarra, quien añadió que cuando llegó el pasado año al Arsenal sabía los retos que tenía por delante y explicó que desde dentro del club siente "apoyo, ánimo y confianza total" en que saldrán adelante.

la responsabilidad

"Nunca leo lo que está pasando, sé lo que está pasando pero nunca lo leo. No lo hago en los buenos momentos y menos en los difíciles, solo intento concentrarme en el trabajo y en lo que tengo que hacer", dijo.

"Pero obviamente un club de esta magnitud merece lo mejor y cuando no está sucediendo todo el mundo se va a cuestionar lo que está pasando. Soy el mayor responsable en términos de resultados, así que tengo que aceptarlo", comentó Arteta, quien reconoció que no teme por el descenso pero que en la posición en la que se encuentra el equipo tienen que tener cuidado. E insistió en que el ambiente del vestuario y del club es "bueno". "Tan bueno como puede ser cuando todo el mundo está dolido por los resultados. Todo el mundo está preocupado y todo el mundo está sufriendo", añadió.