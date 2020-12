Robert Lewandowski se corona en The Best

No podía ser de otra manera. Robert Lewandowski, delantero centro del Bayern de Munich, tocó el cielo y agarró el The Best, título que reconoce al polaco como el más destacado de los futbolistas del pasado curso en una campaña en la que no hubo espacio para el Balón de Oro por culpa de la pandemia del coronavirus. Lewandowski es una de las piedras angulares de un club, el muniqués, que lo ganó prácticamente todo y resolvió la campaña con la triple corona.

En ese ámbito, Lewandowski fue el rey y se puso la corona entre Leo Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Juventus), que en esta ocasión tuvieron que ceder ante el dominio del polaco, la punta de lanza del Bayern y su futbolista más determinante. Fue el colofón de una gala telemática que recordó la figura inabordable de Diego Armando Maradona y honró la memoria de Paolo Rossi, recientemente fallecido.

Los señores de las áreas del Bayern dominaron. En la rival, destacó Lewandowski y en la propia brilló Neuer. El título del mejor portero FIFA recayó en las manos de Manuel Neuer (Bayern de Munich), que medía sus actuaciones con las de Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Alisson Becker (Liverpool). "Son tiempos complicados sin aficionados, no tenemos a nadie detrás, pero nuestro equipo ha tenido una gran mentalidad", expuso Manuel Neuer, uno de los puntales del Bayern de Munich, que levantó la Champions tras saberse vencedor. El portero alemán, el favorito para la votación, continúa siendo una garantía y resultó fundamental en el triplete de la entidad bávara.

Entre la terna de entrenadores al premio The Best competía Marcelo Bielsa que llevó al Leeds de regreso a la Premier League tras una excelsa campaña. El argentino dirigió en su día al Athletic que alcanzó la final de la Europa League y la Copa. Bielsa no pudo hacerse con el triunfo. El título de mejor técnico se lo adjudicó Jürgen Kloop, que hizo campeón de la Premier League al Liverpool 30 años después. La victoria del alemán fue más que sorprendente porque superó a Hans-Dieter Flick, preparador del Bayern, equipo que sumó el triplete, con la Liga, la Copa y la Champions.

El premio Puskas que reconoce el mejor gol del año se lo quedó el coreano Son Heung Min, delantero del Tottenham, tras completar un un box to box maravilloso frente al Burnley. Esa prodigiosa acción le encumbró a la cima con el mejor tanto de la pasada campaña.



Bronze, la mejor

Lucy Bronze (Olympique Lyonnais / Manchester City), Pernille Harder (VfL Wolfsburg / Chelsea), Wendie Renard (Olympique Lyonnais) pujaban por el premio a la mejor jugadora del curso. Fue Lucy Bronze, una de las estrellas del OL (ahora juega en el City) la que abrió la estantería de la gloria para guardar el trofeo que le acreditó como la mejor futbolista de la temporada que queda atrás. "Solo el hecho de estar nominada era una sorpresa. Valoro más que nunca el haber ganado este premio este año", apuntó Bronze desde Manchester, que sucede en el trono a Megan Rapinoe.

Sarah Bouhaddi, guardameta de Olympique Lyonnais, club que conquistó la Champions femenina -el equipo francés obtuvo su quinto título continental consecutivo-, se hizo con el galardón a la mejor portera de la campaña y superó a Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars). "En un honor recibir este premio, el fútbol está evolucionando y para nostras es muy bonito tener este reconocimiento", dijo Bouhaddi .

Sarina Wiegman, seleccionadora de Holanda, alcanzó el premio a la mejor entrenadora del curso pasado. Wiegmann se impuso a Emma Hayes (Chelsea) y a Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais). Arsene Wenger entregó el galardón a Wiegmann que dijo haberse inspirado entre otros, en el técnico francés y en Van Gaal.