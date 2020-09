Adiós a Luis Suárez entre lágrimas y sin reproches

barcelona – El delantero uruguayo Luis Suárez no pudo aguantar las lágrimas en su despedida con el Barcelona, y apuntó que "además de un jugador, se va un ser humano que tiene sentimientos". En su adiós, Suárez soslayó reproches al presidente Bartomeu, que estuvo junto a él en el acto, aunque evitaron cruzarse las miradas, y su junta. "Es mi despedida y no le voy a dar el gusto a nadie", zanjó el charrua. Su destino es el Atlético de Madrid, con el que firmará por dos temporadas y cobrará 7,5 millones de euros netos por cada curso. El club colchonero abonará al Barça 6 millones de euros en variables.

No disimuló, sin embargo, su distanciamiento con la directiva. "Fue un mes de locos. Se han inventado y se han filtrado muchas cosas, que me han indignado. Cuando el entrenador me comunica que no contaba conmigo yo ya lo sabía", explicó Luis Suárez. "Me voy con la sensación de que he cumplido. He superado a grandísimos jugadores y estoy contento de dejar una linda imagen. Quiero que me recuerden por todo lo bueno que he dejado en el club", aseguró el delantero, tercer máximo goleador culé (198 goles) tras Messi y César, y tras levantar trece títulos (1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas y 2 Supercopas de España) en seis temporadas.

Visiblemente emocionado y con la voz quebrada desde que empezó su alocución, Suárez aseguró que "siempre" estará "agradecido" al club por "la confianza" que depositó en él cuando lo fichó en 2014. "El Barça sabía en las condiciones que venía, que había cometido un error (la FIFA lo había sancionado con cuatro meses sin jugar por morder al italiano Chiellini en el Mundial Brasil), y siempre le estaré agradecido por eso", confesó.

Las lágrimas de Suárez se tornaron en una sonrisa después de que en el Auditorio 1899 del Camp Nou, donde se celebró el acto de su adiós, se proyectara un vídeo con sus mejores momentos. "De acá me llevo amigos", aseguró el punta charrúa, arropado en su despedida por su mujer, Sofía Balbi, los cuatro capitanes del equipo –Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto– y también Jordi Alba.

También se acordó de su amigo Leo Messi, presente en la sala: "Me quedo con que mis hijos me han visto jugar con el mejor del mundo", subrayó refiriéndose al astro argentino.

Aunque admitió que todavía no ha "digerido" tener que dejar la entidad azulgrana, no quiso buscar culpables en su salida. A sus 33 años, aseguró que ha elegido el Atlético porque cree que aún puede rendir en un equipo del máximo nivel. Y quiso dejar claro que siempre será del Barça.

muescas del 'pistolero'

198 goles en 6 temporadas. Tercer máximo goleador histórico del Barça, con 147 en la Liga, 25 en Champions, 19 en la Copa , cinco en el Mundial de Clubes, uno en la Supercopa de España y uno en la Supercopa de Europa.

"El mejor gol de mi carrera". 7 de diciembre del 2019, su gol número 188 como barcelonista. Noche fría en el Camp Nou. Fue el 4-1 al Mallorca, de espuela y con poco ángulo con la portería.

Gol que vale una Champions. 6 de junio de 2015. El Pistolero cierra su primer curso en el Barça con el segundo gol a la Juve en la final de la Champions. Un rechace de Buffon en su área y para dentro: 1-2 y el Triplete 2014/15.

Gol, título y Bota de Oro. 14 de mayo de 2016, último partido de Liga, en Los Cármenes. Hat-trick del charrúa para sumar 40 goles en el curso 2015/16: segundo título liguero seguido y Bota de Oro.