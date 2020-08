La RFEF bloquea los sorteos y pide la mediación del CSD

Si el final de la pasada temporada, concluida este domingo con el ascenso del Elche a Primera, ha sido convulso no lo será menos el comienzo de la próxima, prevista para el 12 de septiembre, debido a la reanudación de las hostilidades entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El ente federativo emitió ayer un comunicado anunciando que no habrá, de manera inmediata, calendario de competición ni sorteo en Primera y Segunda División hasta que no se solucionen los conflictos planteados por la AFE, que solicita ampliar a 26 los equipos en la categoría de plata, y las exigencias de Numancia y Deportivo de paralizar la competición mientras no se resuelva el expediente disciplinario contra el Fuenlabrada, que puede concluir con en descenso administrativo del club madrileño. La Federación, además, pide al Consejo Superior de Deportes (CSD) que medie en el conflicto.

No tardó en responder LaLiga, cuya comisión delegada insistió en que el próximo jueves llevará a cabo el sorteo para la próxima temporada de Primera y Segunda división, además de dejar claro que rechaza de plano las peticiones federativas. "Esta Comisión Delegada considera inadmisible cualquier propuesta que tenga como finalidad la alteración del número de miembros de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, ya que este debe atender únicamente a los resultados deportivos. LaLiga ya manifestó expresamente este extremo mediante comunicación remitida a la RFEF el pasado día 14 de agosto".

La carta de la RFEF lleva la firma de su secretario general, Andreu Camps, y también va dirigida al CSD, a quien le pide arbitrar una solución para poder empezar el próximo campeonato. En otra misiva, dirigida exprofeso a Javier Tebas y que también tiene como remitentes al Deportivo, al Numancia y a la AFE, se dirigen al presidente de LaLiga en tono sarcástico para "sin acritud" "recomendarle o aconsejarle que ponga un poco de calma en su estado de ánimo. Tranquilícese por favor, será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol", indica Camps a Tebas.

En su carta, el secretario general de la RFEF pide que LaLiga respete al Comité de Competición y en el escrito al director general del CSD, Joaquín de Aristegui, explica por qué no se puede autorizar el calendario propuesto mientras no se resuelvan por parte de dicho organismo los conflictos planteados.

Amenazas

"Se lo digo con claridad meridiana, esta RFEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la LNFP y no sólo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo no oficial de las competiciones oficiales de fútbol en España va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol. Sepa que cualquier simulacro de sorteo que organice no tendrá absolutamente ninguna validez en las competiciones oficiales del fútbol español", subraya la RFEF.

En esta nueva batalla entre Tebas y Luis Rubiales, que está detrás de la nueva refriega, se pone en juego la autoridad de sus respectivos órganos jurídicos. El Juez de Disciplina Social, en el caso de LaLiga, que con fecha de 7 de agosto resolvió archivar el expediente disciplinario incoado contra el Fuenlabrada por considerar que "no ha cometido ninguna negligencia o vulneración de los protocolos". Razón por la cual pide al Comité de Competición de la RFEF que archive su expediente, que puede concluir con el descenso administrativo a Segunda B.